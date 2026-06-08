Przyjaźń, spotkania i odwaga. Rozpoczął się 45. festiwal "Młodzi i Film"

Młodzi i Film to najstarszy i największy w Polsce festiwal młodego kina. Festiwal trwa od 1973 roku (z dziesięcioletnią przerwą pomiędzy 1989 i 1999 rokiem) i jest niezwykle ważny dla środowiska filmowego. 45. edycja wydarzenia rozpoczęła się 7 czerwca w Koszalinie.

"45 lat to Szafirowe Gody. Myślę, że festiwal jest trochę jak małżeństwo, zwłaszcza jeśli chodzi o kryzysy. Targają nami emocje, krzyczymy, że to już koniec, a potem wracamy, bo tęsknimy, bo mamy tu momenty szczęścia, które wszystko wynagradzają. Czasem zdarza się skok w bok, ale może to nas umacnia, bo przecież tyle już razem przeszliśmy i tylko tu czujemy się na miejscu. Gratuluję nam wszystkim tej szafirowej rocznicy, a za pięć lat Złote Gody" - powiedziała prowadząca galę otwarcia Magda Felis. Dziennikarka jest również jedną z osób prowadzących spotkania z twórcami w ramach cyklu "Szczerość za szczerość".

Podczas otwarcia 45. edycji nie mogło oczywiście zabraknąć przemówień, ale nie były to puste formułki, ale szczere, pełne przyjaźni, serdeczności i wsparcia słowa.

"Młodzi i Film": bez przyjaciół nie zrobi się niczego

"Wczoraj, zamykając Krakowski Festiwal Filmowy, obejrzeliśmy krótką filmową sondę nagraną wśród pracowników - najważniejszych osób, które przygotowywały ten festiwal. W pewnym momencie zadano im pytanie, co jest najważniejsze na festiwalu. I jedna tylko osoba na kilkanaście powiedziała, że film. Konkurencję wygrało coś, co jest zaskakujące - spotkanie. Myślę, że każdy z nas to będzie rozumiał inaczej. Natomiast to miejsce w Koszalinie dla młodych twórców jest miejscem pierwszego zawodowego spotkania z widzami. To jest pewnie najważniejsza rzecz" - powiedział Grzegorz Łoszewski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

"Życzę wszystkim widzom, żeby te filmy, które zobaczą, zostawiały w nich jakiś ślad, przeżycie, żeby wyszli z kina z refleksją. Życzę młodym twórcom, żeby pokazali tutaj swój pazur, swoją odwagę, oryginalność. Bo to jest jakaś wielka obietnica na przyszłość i nadzieja, że to polskie kino wciąż będzie trwać i będzie w dialogu z widzami. Tego życzę Państwu i wszystkim młodym twórcom filmowym obecnym i tym, którzy dopiero dojadą na festiwal" - dodał.

"Bez przyjaciół nie zrobi się niczego. I my mamy to szczęście, a ja ten przywilej, że od wielu lat tworzę ten festiwal z przyjaciółmi. Dziękuję cały czas zespołowi. Dziękuję jurorom, że przyjęli moje zaproszenie. Dziękuję dziennikarzom, którzy też bardzo czule o nas piszą i są obecni na festiwalu" - dodała Anna Serdiukow, dyrektorka programowa festiwalu.

"Młodzi i Film" 2026: Grzegorz Łoszewski, Anna Serdiukow, Paweł Strojek i Magda Felis INTERIA.PL

"Cieszę się, że miasto Koszalin i Stowarzyszenie Filmowców Polskich wydają środki na upowszechnianie kultury filmowej i że tysiąc młodych ludzi, którzy tu przyjadą, będą mieli otwartą ścieżkę zawodową. (...) Namawiamy do odwagi. Nie ma czerwonego dywanu, nie ma ścianek, można szczerze rozmawiać. Zapraszam na ponad sto seansów filmowych" - mówił Paweł Strojek, dyrektor festiwalu "Młodzi i Film".

"Mamy nadzieję, że pojawi się jakiś film, który nas naprawdę zaskoczy"

Galę, jak zawsze z luzem, elegancją i humorem, poprowadziła dziennikarka Magda Felis, która prezentując główne składy jurorskie, zadała pewne pytania przewodniczącym poszczególnych gremiów.

Michał Kwieciński, przewodniczący jury Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych, musiał odpowiedzieć na pytanie, czego życzy sobie na 45. edycję. "Mam nadzieję, a razem ze mną wspaniali jurorzy i moi przyjaciele, że pojawi się jakiś film, który nas naprawdę zaskoczy. Film odważny, niepodany do innych. To jest takie nasze wspólne marzenie" - wyznał.

Jakub Piątek, przewodniczący jury Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych, miał za zadanie wyobrazić sobie festiwal za... 45 lat. "Mam cichą nadzieję, że nadal będziemy się spotykać wspólnie w dwóch kinach i że będziemy oglądać filmy, które będą dłuższe niż minuta" - stwierdził juror.

W tym roku na festiwalu po raz pierwszy twórcy i widzowie będą mieli do dyspozycji Pokój Ciszy. Kuba Czekaj, przewodniczący jury Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych, został poproszony o zdradzenie, jak wykorzystałby czas w takim pokoju. Co odpowiedział? "Chętnie wszedłbym do takiego pokoju, żeby... pokrzyczeć" - krótko odparł.

"Młodzi i Film" 2026 INTERIA.PL

"Niewinni czarodzieje" Andrzeja Wajdy z muzyką na żywo na otwarcie festiwalu

W tym roku obchodzimy Rok Wajdy, który na festiwalu w Koszalinie świętowany jest między innymi sekcją "Młodzi i Wajda". W ramach tego cyklu podczas gali otwarcia publiczność miała okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu - pokazano film Andrzeja Wajdy z 1960 roku "Niewinni czarodzieje", któremu towarzyszyła muzyka wykonywana na żywo przez Albert Karch Quintet. Ta projekcja to wspólny projekt festiwalu "Młodzi i Film" i Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

"Ten festiwal jest wyjątkowy. Dla nas to szczęście być częścią tego wydarzenia, które od 45 lat wspiera młodych twórców, promuje odważne debiuty i tworzy przestrzeń do rozmowy o kinie i jego przyszłości. Dzisiejszy wieczór to jest nasz wspólny projekt "Młodzi i Wajda". Wierzę, że obejrzenie filmu Andrzeja Wajdy "Niewinni czarodzieje" w stulecie urodzin twórcy z muzyką na żywo, będzie dla państwa niesamowitym przeżyciem. Mam nadzieję, że odkryjecie ten film na nowo, a jeżeli go nie widzieliście, to w ogóle go odkryjecie" - powiedziała Magdalena Nowak-Gniadek, kierowniczka Działu Edukacji Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

"Niewinni czarodzieje" to jeden z najważniejszych filmów polskiej szkoły filmowej. Opowiada historię młodego lekarza i miłośnika jazzu, którego przypadkowe spotkanie z tajemniczą dziewczyną staje się początkiem fascynującej opowieści o relacjach, marzeniach i poszukiwaniu własnej drogi.

Specjalnie na potrzeby festiwalowego pokazu autorską oprawę muzyczną przygotował Albert Karch - multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer i producent. Na scenie towarzyszyli mu muzycy: Piotr Domagalski, Ignacy Wendt, Miłosz Pieczonka i Stanisław Pańta.

"Drodzy Państwo, każda retrospektywa zaczyna się od debiutu i żeby stać się Andrzejem Wajdą, trzeba zadebiutować. Trzeba zacząć w Koszalinie" - zapowiedziała projekcję Anna Serdiukow.

45. edycja festiwalu "Młodzi i Film" w Koszalinie

Podczas 45. edycji przeprowadzane są cztery konkursy dla młodych twórców. Oprócz Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych oraz Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Fabularnych, Dokumentalnych i Animowanych po raz piąty zorganizowany zostanie Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych. Po raz czwarty częścią festiwalu będzie Konkurs Teatrotek, filmowych adaptacji powstałych w projekcie "Teatroteka" Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

O Wielkiego Jantara, główną nagrodę w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych, walczy 13 filmów (sprawdź listę).

Do Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych zakwalifikowano 14 tytułów (sprawdź listę).

O nagrodę w Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Fabularnych, Dokumentalnych i Animowanych walczą 34 produkcje fabularne, 17 dokumentalnych i 19 animowanych (sprawdź listę).

45. edycja festiwalu Młodzi i Film odbywa się w dniach 7-13 czerwca 2026 roku w Koszalinie.