"Holiday": absolutny klasyk świąteczny

"Holiday" w reżyserii i na podstawie scenariusza Nancy Meyers to obok "To właśnie miłość" jeden z największych świątecznych klasyków o miłości. Chociaż w momencie premiery krytycy odebrali go raczej chłodno, film w kolejnych latach zyskał ogromną sympatię widzów i dziś jest uważany za jeden z najlepszych w gatunku.

Iris ( Kate Winslet ) jest zakochana w mężczyźnie, który właśnie ma poślubić inną. Amanda ( Cameron Diaz ), dowiaduje się, że człowiek, z którym mieszka był jej niewierny. Dwie kobiety pod wpływem impulsu wymieniają się domami na okres świąt Bożego Narodzenia. Iris wprowadza się do domu Amandy w słonecznym Los Angeles, a Amanda przyjeżdża na pokrytą śniegiem brytyjską wieś.

Wkrótce okazuje się, że los ma dla nich prawdziwą niespodziankę w postaci bratnich dusz. Na drodze Amandy pojawia się brat Iris - Graham (Jude Law), a Iris poznaje kompozytora muzyki filmowej - Milesa (Jack Black).

Nancy Meyers wzięła udział w jednym z odcinków podcastu "Hollywood Gold". W trakcie rozmowy przyznała, że nigdy nie patrzyła na swoje dzieło jak na film świąteczny. Boże Narodzenie miało być jedynie tłem dla historii o samotnych, zranionych osobach.

"Nigdy nie myślałam, że będzie to film, który ogląda się w czasie świąt. Nie myślałam o tym w ten sposób. Chciałam po prostu opowiedzieć historię o tych ludziach. Akcja toczy się w okolicy świąt Bożego Narodzenia, ponieważ wtedy szczególnie odczuwa się samotność. Jak zauważyłam wczoraj wieczorem podczas ponownego oglądania, wszyscy są zranieni"- wyjaśniła Meyers.

Zdjęcie Cameron Diaz w filmie "Holiday" / Image Capital Pictures / Film Stills / Forum / Agencja FORUM

"Holiday" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Holiday" zostanie dzisiaj, 25 grudnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:10.

