Przygodowa misja, która porusza. Uroczy bohater skradnie serca Polaków

"Psoty" to pełna psich przygód i rozbrajającego humoru familijna opowieść o przyjaźni odważnej dziewczynki i czworonoga imieniem Sprytek.

Produkcja porusza ważne tematy: mówi o potrzebie bliskości i przyjaźni oraz o tym, co najważniejsze w relacjach rodzinnych. Producentem jest Orphan Studio, które na koncie ma m.in. filmy "Pan samochodzik i templariusze", "Kryptonim Polska" czy "Na chwilę, na zawsze".

"Psoty": O filmie

13-letnia Frania to odważna nastolatka, która ma niby wszystko, ale czuje, że czegoś jej brakuje. Jej życie jednak się zmieni, gdy pewnego dnia pojawi się w nim Sprytek - bardzo sympatyczny piesek, który nie ma domu i potrzebuje ludzkiej pomocy.

Frania wspólnie z mamą zawożą czworonoga do weterynarza, skąd zwierzę zostaje zabrane do wyspecjalizowanej placówki celem dalszego leczenia. Kiedy jednak dziewczynka orientuje się, że dyrektorka ośrodka i pracujący tam lekarz nie dbają należycie o dobro swoich kudłatych podopiecznych, nastolatka postanawia działać na własną rękę i wykrada Sprytka, a następnie wyrusza z nim w daleką podróż.

Zaniepokojeni całą sytuacją rodzice dziewczynki postanawiają odłożyć na bok dzielące ich różnice i razem wyruszają na poszukiwania córki. Tymczasem Frania zaczyna publikować w Internecie relacje ze swojej przygody z przyjacielem i wkrótce o niej oraz o Sprytku usłyszy cała Polska!

Zobacz zwiastun i przygotuj się na pełen humoru i emocji film, który zabierze widzów w barwną, ciepłą, obfitującą w przygody i psoty podróż. "Psoty" tylko w kinach od 16 stycznia.