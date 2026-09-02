Przyczynili się do rozwoju polskiej kinematografii. Oto laureaci Nagród SFP 2026

Anna Biedrzycka-Sheppard, Cezary Harasimowicz, Stefan Janik, Grzegorz Kędzierski, Waldemar Pokromski, Tadeusz Sobolewski, Joanna Wojtulewicz, to laureaci tegorocznej edycji Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Te specjalne wyróżnienia przyznawane są przez Zarząd Główny Stowarzyszenia filmowcom, których praca przyczyniła się w wyjątkowy sposób do rozwoju polskiej kinematografii.

Cezary Harasimowicz w szarym garniturze, białej koszuli i wzorzystym krawacie stoi przed jasnym tłem.
Cezary HarasimowiczArtur Zawadzki/REPORTER; Artur Zawadzki/REPORTERReporter

Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Tegoroczna edycja wręczenia Nagród SFP miała wyjątkową oprawę. Odbyła się bowiem podczas Gali 60-lecia Stowarzyszenia Filmowców Polskich - 2 września 2026 roku. W pierwszym Zjeździe, który odbył się w dniach 29 i 30 maja 1966 roku, uczestniczyło 170 delegatów reprezentujących około 700-osobowe środowisko filmowe. Już podczas tego zjazdu wyznaczono podstawowy kształt nowej organizacji.

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Powstały sekcje filmu fabularnego, dokumentalnego, animowanego i oświatowego, a rok później dołączyła do nich sekcja piśmiennictwa filmowego. Na czele Stowarzyszenia stanął Jerzy Kawalerowicz w roli przewodniczącego. Funkcje wiceprzewodniczących objęli: Wanda Jakubowska, Jerzy Bossak i Stanisław Różewicz, sekretarzem został Czesław Petelski, skarbnikiem Jerzy Rutowicz, a w skład Prezydium Zarządu Głównego weszli: Jerzy Hoffman, Tadeusz Konwicki, Jerzy Kotowski i Jerzy Wójcik.

Tak zaczęła się historia organizacji, która z czasem miała stać się jednym z najważniejszych głosów polskiego środowiska filmowego.

Laureaci Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich

W 2026 roku Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój polskiej kinematografii otrzymali:

Anna Biedrzycka-Sheppard

Kostiumografka, członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Artystka o międzynarodowej renomie, trzykrotnie nominowana do Oscara. Jej dorobek twórczy to ponad 60 filmów polskich, europejskich i amerykańskich, w tym głośne dzieła Romana Polańskiego, Stevena Spielberga, Quentina Tarantino, Krzysztofa Zanussiego.

Cezary Harasimowicz

Scenarzysta, aktor, pisarz, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Swoimi scenariuszami współtworzył głośne polskie filmy z minionego 40-lecia, co przyniosło mu m.in. prestiżową Nagrodę Hartley-Merrill, nominacje do Europejskiej Nagrody Filmowej i do Orła. Przed kamerą zagrał interesujące role charakterystyczne. Jest też autorem wielu poczytnych książek.

Stefan Janik

Twórca filmów animowanych, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Reżyser, scenarzysta, animator, scenograf. Jeden z nestorów kina animowanego w Polsce oraz pionierów autorskiego filmu animowanego dla dorosłych. Wraz z grupą realizatorów ze swojego pokolenia położył podwaliny pod Studio Miniatur Filmowych w Warszawie.

Grzegorz Kędzierski

Autor zdjęć filmowych, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Operator wszechstronny, odnajdujący się w bliskim mu kinie kreacyjnym, czego dowiodły dzieła Wojciecha Jerzego Hasa, ale i gatunkowym, o czym świadczy "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana. Współtwórca rekonstrukcji polskiej klasyki filmowej. Działacz SFP.

Waldemar Pokromski

Charakteryzator, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Twórca charakteryzacji, fryzur i specjalnych efektów charakteryzatorskich. Nominowany do Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej (BAFTA) za charakteryzację w "Liście Schindlera" Stevena Spielberga. Laureat wielu prestiżowych nagród.

Tadeusz Sobolewski

Krytyk filmowy, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Publicysta widzący sztukę filmową w perspektywie humanistycznej. Miłośnik kina autorskiego, wnikliwy obserwator polskiego kina. Autor recenzji, esejów, wywiadów, relacji z festiwali filmowych, książek o filmie. Bohater programu telewizyjnego "Kocham kino".

Joanna Wojtulewicz

Montażystka, członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Związana ponad 30 lat z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych (obecnie: Dokumentalnych i Fabularnych) w Warszawie, zmontowała około 150 dokumentów, wśród nich dzieła m.in. Michała Bukojemskiego, Bohdana Kosińskiego, Tomasza Zygadły.

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