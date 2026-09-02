Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Tegoroczna edycja wręczenia Nagród SFP miała wyjątkową oprawę. Odbyła się bowiem podczas Gali 60-lecia Stowarzyszenia Filmowców Polskich - 2 września 2026 roku. W pierwszym Zjeździe, który odbył się w dniach 29 i 30 maja 1966 roku, uczestniczyło 170 delegatów reprezentujących około 700-osobowe środowisko filmowe. Już podczas tego zjazdu wyznaczono podstawowy kształt nowej organizacji.

Powstały sekcje filmu fabularnego, dokumentalnego, animowanego i oświatowego, a rok później dołączyła do nich sekcja piśmiennictwa filmowego. Na czele Stowarzyszenia stanął Jerzy Kawalerowicz w roli przewodniczącego. Funkcje wiceprzewodniczących objęli: Wanda Jakubowska, Jerzy Bossak i Stanisław Różewicz, sekretarzem został Czesław Petelski, skarbnikiem Jerzy Rutowicz, a w skład Prezydium Zarządu Głównego weszli: Jerzy Hoffman, Tadeusz Konwicki, Jerzy Kotowski i Jerzy Wójcik.

Tak zaczęła się historia organizacji, która z czasem miała stać się jednym z najważniejszych głosów polskiego środowiska filmowego.

Laureaci Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich

W 2026 roku Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój polskiej kinematografii otrzymali:

Anna Biedrzycka-Sheppard

Kostiumografka, członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Artystka o międzynarodowej renomie, trzykrotnie nominowana do Oscara. Jej dorobek twórczy to ponad 60 filmów polskich, europejskich i amerykańskich, w tym głośne dzieła Romana Polańskiego, Stevena Spielberga, Quentina Tarantino, Krzysztofa Zanussiego.

Cezary Harasimowicz

Scenarzysta, aktor, pisarz, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Swoimi scenariuszami współtworzył głośne polskie filmy z minionego 40-lecia, co przyniosło mu m.in. prestiżową Nagrodę Hartley-Merrill, nominacje do Europejskiej Nagrody Filmowej i do Orła. Przed kamerą zagrał interesujące role charakterystyczne. Jest też autorem wielu poczytnych książek.

Stefan Janik

Twórca filmów animowanych, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Reżyser, scenarzysta, animator, scenograf. Jeden z nestorów kina animowanego w Polsce oraz pionierów autorskiego filmu animowanego dla dorosłych. Wraz z grupą realizatorów ze swojego pokolenia położył podwaliny pod Studio Miniatur Filmowych w Warszawie.

Grzegorz Kędzierski

Autor zdjęć filmowych, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Operator wszechstronny, odnajdujący się w bliskim mu kinie kreacyjnym, czego dowiodły dzieła Wojciecha Jerzego Hasa, ale i gatunkowym, o czym świadczy "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana. Współtwórca rekonstrukcji polskiej klasyki filmowej. Działacz SFP.

Waldemar Pokromski

Charakteryzator, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Twórca charakteryzacji, fryzur i specjalnych efektów charakteryzatorskich. Nominowany do Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej (BAFTA) za charakteryzację w "Liście Schindlera" Stevena Spielberga. Laureat wielu prestiżowych nagród.

Tadeusz Sobolewski

Krytyk filmowy, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Publicysta widzący sztukę filmową w perspektywie humanistycznej. Miłośnik kina autorskiego, wnikliwy obserwator polskiego kina. Autor recenzji, esejów, wywiadów, relacji z festiwali filmowych, książek o filmie. Bohater programu telewizyjnego "Kocham kino".

Joanna Wojtulewicz

Montażystka, członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Związana ponad 30 lat z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych (obecnie: Dokumentalnych i Fabularnych) w Warszawie, zmontowała około 150 dokumentów, wśród nich dzieła m.in. Michała Bukojemskiego, Bohdana Kosińskiego, Tomasza Zygadły.