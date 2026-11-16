"Przez ścianę" Sobieszczańskiego najlepszym filmem 3Kino Polish Film Festival Prague

"Przez ścianę" najlepszym filmem 3Kino Polish Film Festival Prague

Film Macieja Sobieszczańskiego "Przez ścianę", otwiera się w nowym oknie, który w Polsce będzie miał premierę dopiero 1 stycznia 2027 roku, podbił 3Kino Polish Film Festival Prague. Produkcja, która ma na swoim koncie m.in. Złote Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zdobyła Grand Prix czeskiego festiwalu. Kilka dni wcześniej tytuł zdobył Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu fabularnego na Austin Polish Film Festival w USA.

"Doceniliśmy jego humanizm, klasyczną doskonałość stylistyczną oraz kreacje aktorskie głównych wykonawców" - mówił ze sceny przewodniczący jury Filip Bajon.

Nagrodę odebrała córka Macieja Sobieszczańskiego, która studiuje reżyserię filmową na praskiej FAMU. Marta Sobieszczańska odczytała wiadomość od nieobecnego na gali reżysera.

"Dziękuję jury za tę nagrodę, za wasz wysiłek i uważność. Dziękuję festiwalowi za gościnę, a widzom za wspaniałą rozmowę po seansie, która wciąż we mnie pulsuje. Nasze czasy cierpią na olbrzymią niedoczułość. Dlatego, jak myślę, nasz film sięgający do głębokich emocji tak silnie rezonuje z widzami. Robimy filmy, żeby ludzie czuli się mniej samotni, żebyśmy wszyscy dotarli do tego, co w nas wspólne i uniwersalne. Ta historia wielkiej miłości była do tego znakomitą okazją. Dziękuję wszystkim moim współtwórcom, a przede wszystkim mojej córce, która mnie dziś reprezentuje i która pięknie idzie moimi śladami, ale swoją własną drogą! Robert Bresson powiedział, że jeśli zaczniesz od serca, reszta sama się ułoży. To jest prawda, której od lat staram się być wierny, czego i państwu życzę" - napisał Maciej Sobieszczański.

Maciej Sobieszczański na Polish Film Festival Prague 2026 materiały prasowe

Nagrody Specjalne oraz Nagroda Publiczności

Bardzo ważną dla twórców Nagrodę Publiczności otrzymała "Lalka", otwiera się w nowym oknie Macieja Kawalskiego.

"Pragnę serdecznie pozdrowić widzów Polish Film Festival Prague. Nagroda Publiczności, którą dostajemy, jest najcenniejszą jaką film może otrzymać. W imieniu całej ekipy pragnę za to bardzo serdecznie podziękować. Spędziliśmy wiele miesięcy, a niektórzy wiele lat, licząc, że ten film spodoba się publiczności, że będzie dla niej ważny, że jakoś zarezonuje. Nie ma większego spełnienia marzeń niż to, że widzowie przychodzą tłumnie do kin i że na takim festiwalu jak Wasz nasz film zostaje doceniony. Szczególnie, że dzieje się to w Pradze, która jest jednym z najbardziej magicznych, filmowych miejsc na Ziemi. Bardzo dziękuję" - powiedział w nagraniu, które pokazano na gali zamknięcia festiwalu, reżyser "Lalki".

Nagrodę Specjalną 3Kino Polish Film Festival Prague otrzymał film "Powiedz mi, co czujesz", otwiera się w nowym oknie Łukasza Rondudy.

"Zachwyciło nas autentyczne i filmowo przekonujące spojrzenie na wrażliwe wnętrze młodych artystów. Doceniamy zarówno reżyserię, jak i kreacje aktorskie obojga głównych bohaterów - Izabelli Dudziak i Jana Sałasińskiego" - napisano w uzasadnieniu.

"Dziękuję bardzo za zaproszenie do Pragi. Od razu poczułam magiczną, pełną emocji atmosferę tego miasta. Podobnie jak emocjonalną atmosferę festiwalu, która zdecydowanie współgrała z moim filmem, który również jest bardzo emocjonalny. Za tę nagrodę serdecznie dziękuję. Ale - jeśli mam być szczery - nie jestem zaskoczony. Jeszcze raz bardzo dziękuję" - powiedział odbierając nagrodę, obecny na festiwalu Łukasz Ronduda.

Agnieszka Kadeřábek i Łukasz Ronduda na gali finałowej Polish Film Festival Prague 2026 materiały prasowe

Nagroda Specjalna 3Kino Edu Film, przyznawana wspólnie z Instytutem Badania Reżimów Totalitarnych (ÚSTR), ma już swoją tradycję. Wyróżnia się nią filmy, które w istotny sposób przyczyniają się do rozliczenia z przeszłością. W tym roku nagrodę otrzymał film Piotra Domalewskiego "Nasza rewolucja", otwiera się w nowym oknie.

O nagrodach zdecydowało trzyosobowe jury, w którym zasiadali: reżyser i scenarzysta Filip Bajon, autor takich filmów, jak "Magnat", "Przedwiośnie", "Kamerdyner", "Aria dla atlety" czy "Śluby panieńskie" oraz Tereza Brdečková - czeska pisarka, scenarzystka i krytyczka filmowa i Lumíra Přichystalová - czeska aktorka związana m.in. z niezależną sceną teatralną.

3Kino Polish Film Festival Prague

3Kino Polish Film Festival Prague to impreza promująca polskie kino w Czechach. Festiwal rozpoczął się 9 listopada pokazem "Lalki", otwiera się w nowym oknie Macieja Kawalskiego, nowej filmowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa.

Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji byli m.in. Maciej Sobieszczański, Karolina Rzepa, Emilia Śniegowska, Łukasz Ronduda, Grzegorz Gajewski, Martyna Byczkowska i Kaja Zalewska.

Festiwal zakończył się 15 listopada. Była to już 13. edycja tej imprezy.