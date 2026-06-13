Chris Evans to amerykański aktor i producent filmowy. Urodził się 13 czerwca 1981 roku w Bostonie, w rodzinie o korzeniach włoskich i irlandzkich. Ma troje rodzeństwa - dwie siostry i brata. Oczywiście najpopularniejszym występem w jego karierze jest rola Kapitana Ameryki w serii filmów z kinowego uniwersum Marvela. Ale to nie wszystko - aktor zawsze miał do zaoferowania o wiele więcej.

Chris Evans: droga do sławy

Karierę aktorską rozpoczął od występów na scenie w Boston Playwrights' Theatre. Na ekranie zadebiutował rolą Judda w dramacie familijnym "Nasz nowy dom". Szybko nawiązał współpracę z agentem, dzięki czemu zaczął otrzymywać propozycje pracy w serialach, m.in. "Boston Public" i "Ścigany".

W 2004 roku zagrał główną rolę w komedii dla nastolatków "Egzamin dojrzałości". Z czasem jego kariera zaczęła nabierać tempa - w filmie "Komórka" wystąpił u boku Jasona Stathama, Kim Basinger i Williama H. Macy'ego.

Zrobiło się o nim głośno, gdy w 2005 roku wystąpił w "Fantastycznej Czwórce" w roli Johnny'ego Storma. Razem z Jessicą Albą, Ioanem Gruffuddem i Michaelem Chiklisem byli nominowani do MTV Movie Award dla najlepszego zespołu ekranowego.

W rolę Kapitana Ameryki zaczął wcielać się od 2011 roku i wtedy zaczęły sypać się nagrody - dla najlepszego aktora, ulubionego aktora, "złodzieja scen" i wiele innych. W 2018 roku zadebiutował na Broadwayu w spektaklu "Lobby Hero".

Do najnowszych produkcji, w których wystąpił, możemy zaliczyć "Czerwoną Jedynkę" z 2024 roku oraz "Materialistów" z 2025 roku, w których zagrał u boku Dakoty Johnson i Pedro Pascala.

W 2022 roku magazyn "People" okrzyknął go najseksowniejszym mężczyzną świata. Tuż po ogłoszeniu wyniku stwierdził, że z jego zwycięstwa szczególnie zadowolona będzie jedna z najbliższych mu kobiet, a zarazem najwierniejsza fanka.

"Moja mama będzie taka szczęśliwa. Jest dumna ze wszystkiego, co robię, ale teraz ma coś, dzięki czemu będzie mogła naprawdę się przechwalać" - zażartował aktor.

Chris Evans: latami łamano mu serce

Jessica Biel i Chris Evans poznali się w 2001 roku, na początku swoich karier. Ona miała 19 lat i właśnie skończyła szósty sezon "Siódmego nieba". On był rok starszy i promował film "To nie jest kolejna komedia dla kretynów". Od razu ich do siebie przyciągnęło. W kolejnych latach cieszyli się każdą okazją do wspólnej pracy, snuli pierwsze plany na przyszłość. W 2006 roku gruchnęła wieść o rozstaniu, które mimo wszystko odbyło się w atmosferze zgody.

W kolejnych latach aktora widywano z piosenkarką Dianną Agron oraz aktorką Minką Kelly, z którą wielokrotnie rozstawał się, by znów do siebie wrócić. Przez jakiś czas spotykał się nawet z Sandrą Bullock, która, jak wyznał w jednym z wywiadów, była jego nastoletnią miłością.

Po wspólnej pracy nad filmem "Obdarowani" z 2017 roku, Chris Evans i Jenny Slate przenieśli swój związek z ekranu do rzeczywistości. Z powodu napiętych harmonogramów para na chwilę przestała się spotykać, lecz z końcem 2017 roku wrócili do siebie - by w 2018 roku rozstać się na dobre.

W 2023 roku media obiegła informacja, że wziął ślub z Albą Baptistą, 28-letnią portugalską aktorką. W październiku ubiegłego roku para powitała na świecie córkę Almę Grace Baptistę Evans.

"Nie mógł się doczekać, aż założy rodzinę. Czekał tylko na właściwą osobę" - mówił informator magazynu "People" w 2022 roku.