Przez lata grał w hitach Hollywood. Polacy mają powód do dumy

Logan Lerman zdobył sławę jako Percy Jackson. Jego rodzina pochodzi z Polski

Logan Lerman miał zaledwie 18 lat, gdy w 2010 roku na ekrany kin trafił film "Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna". Rola młodego półboga przyniosła mu międzynarodową rozpoznawalność i otworzyła drzwi do kolejnych hollywoodzkich produkcji.

W następnych latach pojawił się między innymi w "Charliem", "Furii" u boku Brada Pitta oraz "Bullet Train". Choć urodził się w Beverly Hills i całe życie zawodowe związał z amerykańskim kinem, jego przodkowie pochodzili z Polski.

Dziadek aktora ze strony matki był polskim emigrantem. Z kolei dziadek ze strony ojca, Max Lerman, urodził się w Berlinie, ale również pochodził z rodziny o polskich korzeniach. Losy krewnych sprawiły, że historia Polski zajmuje szczególne miejsce w rodzinnych wspomnieniach gwiazdora.

Polski wątek powrócił w karierze Logana Lermana. Ta rola była wyjątkowa

Co ciekawe, aktor miał okazję nawiązać do historii swoich przodków również na ekranie. W 2024 roku wystąpił w miniserialu "We Were the Lucky Ones", opowiadającym losy rodziny Kurców z Polski.

Lerman wcielił się w Addy'ego Kurca. Przygotowując się do roli, wielokrotnie myślał o swoim dziadku Maxie, którego historia miała pewne podobieństwa do doświadczeń serialowego bohatera.

W wywiadzie dla magazynu "People" aktor przyznał, że udział w produkcji traktował również jako osobisty hołd dla dziadka.

To właśnie ten projekt pokazał, że polskie korzenie Lermana nie są jedynie ciekawostką z jego biografii. Stały się również ważną częścią jego zawodowej drogi.

Co dziś robi Logan Lerman? W 2026 roku przekazał radosne wieści

34-letni aktor nadal rozwija karierę. W 2025 roku wystąpił u boku Molly Gordon w komedii "Oh, Hi!", w której zagrał Isaaca. W marcu 2026 roku pojawił się również na pokazie Saint Laurent podczas Paris Fashion Week.

Największe zmiany zaszły jednak w jego życiu prywatnym. W czerwcu 2026 roku Logan Lerman poślubił swoją wieloletnią partnerkę, Analuisa Corrigan, artystkę i projektantkę ceramiki. Para zaręczyła się w 2023 roku, a ich ślub potwierdzono 24 czerwca. Aktor został wówczas zauważony w Los Angeles z obrączką na palcu.



