Przez lata grał w hitach Hollywood. Polacy mają powód do dumy

Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

Logan Lerman zdobył światową popularność dzięki roli Percy'ego Jacksona. Później występował u boku największych gwiazd Hollywood, ale mało kto wie, że jego rodzinna historia prowadzi aż do Polski. Co ciekawe, po latach aktor otrzymał rolę, która pozwoliła mu na nowo spojrzeć na losy swoich przodków. W ostatnim czasie sporo wydarzyło się również w jego życiu prywatnym.

Logan Lerman w jasnoniebieskiej koszuli, ciemnym krawacie i szarym swetrze stoi w przestrzeni miejskiej
Logan LermanANGELA WEISS Getty Images

Logan Lerman zdobył sławę jako Percy Jackson. Jego rodzina pochodzi z Polski

Logan Lerman miał zaledwie 18 lat, gdy w 2010 roku na ekrany kin trafił film "Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna". Rola młodego półboga przyniosła mu międzynarodową rozpoznawalność i otworzyła drzwi do kolejnych hollywoodzkich produkcji.

W następnych latach pojawił się między innymi w "Charliem", "Furii" u boku Brada Pitta oraz "Bullet Train". Choć urodził się w Beverly Hills i całe życie zawodowe związał z amerykańskim kinem, jego przodkowie pochodzili z Polski.

Dziadek aktora ze strony matki był polskim emigrantem. Z kolei dziadek ze strony ojca, Max Lerman, urodził się w Berlinie, ale również pochodził z rodziny o polskich korzeniach. Losy krewnych sprawiły, że historia Polski zajmuje szczególne miejsce w rodzinnych wspomnieniach gwiazdora.

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Co ciekawe, aktor miał okazję nawiązać do historii swoich przodków również na ekranie. W 2024 roku wystąpił w miniserialu "We Were the Lucky Ones", opowiadającym losy rodziny Kurców z Polski.

Lerman wcielił się w Addy'ego Kurca. Przygotowując się do roli, wielokrotnie myślał o swoim dziadku Maxie, którego historia miała pewne podobieństwa do doświadczeń serialowego bohatera.

W wywiadzie dla magazynu "People" aktor przyznał, że udział w produkcji traktował również jako osobisty hołd dla dziadka.

To właśnie ten projekt pokazał, że polskie korzenie Lermana nie są jedynie ciekawostką z jego biografii. Stały się również ważną częścią jego zawodowej drogi.

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34-letni aktor nadal rozwija karierę. W 2025 roku wystąpił u boku Molly Gordon w komedii "Oh, Hi!", w której zagrał Isaaca. W marcu 2026 roku pojawił się również na pokazie Saint Laurent podczas Paris Fashion Week.

Największe zmiany zaszły jednak w jego życiu prywatnym. W czerwcu 2026 roku Logan Lerman poślubił swoją wieloletnią partnerkę, Analuisa Corrigan, artystkę i projektantkę ceramiki. Para zaręczyła się w 2023 roku, a ich ślub potwierdzono 24 czerwca. Aktor został wówczas zauważony w Los Angeles z obrączką na palcu.

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