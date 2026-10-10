Choć dziś Danuta Stenka jest uznawana za jedną z czołowych postaci polskiego teatru i kina, na początku wcale nie planowała kariery aktorskiej. Do spróbowania swoich sił w tym kierunku namówiła ją nauczycielka z liceum w Kartuzach. Początkowo młoda Stenka nie zdecydowała się na wyjazd na egzaminy, jednak gdy natrafiła na ogłoszenie prasowe, otworzyła sobie drogę do Studium Aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Po latach przyznawała, że potrzebowała czasu, by zrozumieć, iż wieś i dzieciństwo na Kaszubach nie są "problemem", lecz integralną częścią jej tożsamości oraz atutem, który ją ukształtował. Początkowo jednak brak miejskich doświadczeń mocno ją zawstydzał - chociażby w tak prozaicznych sytuacjach, jak korzystanie z tramwaju czy kasowanie biletu.

"Wstydziłam się, bo można by rzec, że jestem taką niedoróbką. Że nie jeździłam wcześniej tramwajem, nie wiedziałam, gdzie się kasuje bilet. Czułam się tumankiem, Koziołkiem Matołkiem w tych miejskich okolicznościach. Na szczęście poczułam moc swoich korzeni i wróciło całe to szczęście, związane z tym miejscem na mapie Polski" - wspominała po latach.

Rozkwit kariery: Teatr, telewizja i kinowe hity

Jako aktorka debiutowała w 1984 roku na scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie. Następnie rozwijała swój talent w Teatrze Nowym w Poznaniu oraz czołowych warszawskich scenach: Teatrze Dramatycznym, Teatrze Rozmaitości i Teatrze Narodowym. Od 1988 roku regularnie występuje również w Teatrze Telewizji, a na ekranie zadebiutowała w 1990 roku rolą Elżbiety w filmie telewizyjnym "Rozmowy o miłości".

Kariera Danuty Stenki nabrała rozpędu w XXI wieku. W 2001 wystąpiła w monumentalnym "Quo vadis" Jerzego Kawalerowicza. Rok później stworzyła niezapomnianą kreację George Sand w filmie "Chopin - pragnienie miłości", za którą otrzymała prestiżową Nagrodę Orła oraz Złotą Kaczkę.

Lata 2003-2004 to czas wielkich sukcesów, obejmujący serial "Zaginiona" oraz rolę Judyty w rekordowo popularnej komedii romantycznej "Nigdy w życiu!".

Późniejsze lata: Zagrała m.in. Zdzisławę Bytnarową w "Kamieniach na szaniec" (2014), generałową w "Sztuce kochania. Historii Michaliny Wisłockiej" (2017) oraz w serialu "Wojenne dziewczyny".

Mimo statusu gwiazdy, Stenka niezmiennie docenia pracę całego zespołu:

"Należę do ludzi, którzy uwielbiają gry zespołowe. To, co robimy, to też jest gra zespołowa. Na sukces filmu czy spektaklu pracują wszyscy. Nie tylko ci, którzy stoją na scenie czy przed kamerą. Cały sztab ludzi pracuje na to. Każdemu z nas, podejrzewam, zależy na tym, żeby finalny efekt był doskonały" - podkreślała w rozmowie z PAP Life.

Kulisy "Nigdy w życiu!": praca staje się koszmarem

W filmie "Nigdy w życiu!" historia bohaterki Judyty rozpoczyna się od życiowego dramatu: jej mąż Tomasz (Jan Frycz) zdradza ją i spodziewa się dziecka z młodszą kochanką. Po szybkim rozwodzie Judyta za namową przyjaciółki (Joanna Brodzik) kupuje działkę pod Warszawą i buduje tam dom, odzyskując spokój.

Mało kto jednak wie, że praca na planie tego hitu była dla samej aktorki ogromnym wyzwaniem i źródłem frustracji przez konflikt z reżyserem.

"Gdybym mogła udźwignąć finansowo zerwanie umowy, zrezygnowałabym z tej roli w ułamku sekundy. Wszystko było spowodowane konfliktem z reżyserem. Żadnych wskazówek, żadnych komentarzy, nic. Doszłam do wniosku, że on mnie tam po prostu niezmiennie nie chce. Uznałam, że narzucili mu mnie. Wcisnęli" - opowiadała bez ogródek.

Dopiero po szczerej rozmowie udało się dojść do porozumienia i doprowadzić projekt do końca.

Córki nie poszły śladami mamy

W sierpniu 1988 roku aktorka wyszła za mąż za aktora Janusza Grzelaka, z którym doczekała się dwóch córek - Pauliny i Wiktorii. Przez cały okres dorastania córek dbała o to, by chronić rodzinę przed blaskiem fleszy i show-biznesem.

"Moje córki nie chodzą ze mną za kulisy teatralne czy na plany filmowe. Nie sprzedaję ich do żadnych spektakli, filmów, reklam, serialu, nie prowadzam na castingi, choć były takie propozycje. Nie wprowadzam ich w show-biznes" - tłumaczyła na łamach "Gali".

Dziś jej córki dorosły i poszły własnymi ścieżkami:

Paulina Grzelak, która ma obecnie 33 lata, ukończyła psychologię ze specjalizacją kliniczną na SWPS i pracuje jako psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Z kolei Wiktoria Grzelak, mająca obecnie 27 lat, ukończyła psychologię biznesu, ale sporo czasu spędza na rozwijaniu swojej pasji w stronę sztuki, mody, wzornictwa i fotografii.

Sama aktorka nie ukrywa dumy i ulgi z powodu wyborów swoich dzieci, znając mroczne kulisy i nieprzewidywalność własnego zawodu:

"Jestem wdzięczna niebiosom za to, że one mają inne zawody. Oczywiście, gdyby się okazało, że któraś z nich ma takie marzenie, to ja nie rzucałabym im kłód pod nogi, ale na pewno bardzo bym się denerwowała. Mam tego wielką świadomość, że w tym zawodzie, nawet gdyby były wyposażone przez los w jakieś super talenty, ogromne znaczenie ma tak zwane szczęście i ja jestem tego najlepszym przykładem" - podsumowała w rozmowie z "Co za tydzień".