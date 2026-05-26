Helena Bonham Carter pochodzi z jednej z najbardziej szanowanych rodzin arystokratycznych w Wielkiej Brytanii. Jest prawnuczką Herberta Henry'ego Asquitha, byłego premiera Anglii, i wnuczką lady Violet Bonham Carter - członkini Izby Lordów, a także krewną reżysera i scenarzysty Anthony'ego Asquitha.

Helena Bonham Carter świętuje 60. urodziny! Jak wyglądały jej początki w branży?

Ojciec gwiazdy był bankierem i początkowo pragnął, by jego córka została finansistką. Natomiast jej matka-psychoterapeutka uważała, że powinna iść na psychologię. Było to powodem wielu kłótni, aż do czasu tragicznego wydarzenia.

"To się zmieniło, gdy tata zachorował. Podczas operacji guza mózgu dostał wylewu i wrócił do domu sparaliżowany. Kiedy doszedł do siebie, odbył ze mną poważną rozmowę. Powiedział coś, czego nie zapomnę do końca życia: że od tej chwili powinnam wziąć życie we własne ręce i robić to, co chcę, a nie to, czego się ode mnie wymaga. Miałam wtedy 13 lat" - słynna Brytyjka opowiadała w wywiadzie dla "Harper's Bazaar".

Ojciec nie musiał jej tego powtarzać. Przy pierwszej nadarzającej się okazji wzięła udział w ogólnokrajowym konkursie poetyckim i zajęła pierwsze miejsce. Pieniądze, które zarobiła, przeznaczyła na profesjonalną sesję zdjęciową i wysłała portfolio do agencji aktorskiej. Sukces nie przyszedł tak od razu. Zadebiutowała dopiero trzy lata później w reklamie telewizyjnej.

"Już po pierwszym klapsie poczułam, że to coś dla mnie, że chcę zostać prawdziwą aktorką teatralną i filmową. Szybko na szczęście zrozumiałam, że muszę też być uparta, zdeterminowana. Jak nie wejdę drzwiami, to oknem. Wiedziałam, że nie wolni mi się poddać. Nawet wtedy, kiedy nikt z agencji niczego dla mnie nie miał, przychodziłam i dopytywałam. Pewnie mieli mnie dość, ale upór w końcu się opłacił. W wieku 19 lat zagrałam pierwszą główną rolę w 'Pokoju z widokiem' Jamesa Ivory'ego. A był to dopiero mój drugi film" - wspominała.

Rola u Ivory'ego przyniosła jej międzynarodową popularność; film otrzymał aż osiem nominacji do Oscara. Od tej chwili kariera artystyczna aktorki potoczyła się bardzo szybko.

Helena Bonham Carter: droga na szczyt. Nie tylko filmy kostiumowe

Aktorka wystąpiła w kilku odcinkach niezwykle popularnego serialu "Policjanci z Miami", wcielając się w ukochaną granego przez Dona Johnsona Sonny'ego Crocketta, a następnie zagrała u światowej sławy reżyserów: Liliany Cavani we "Franciszku" (1989) oraz Franco Zeffirelliego w "Hamlecie" (1990). Ponownie zaangażował ją też James Ivory, powierzając jedną z głównych ról w swoim "Powrocie do Howard's End" (1992) u boku Anthony'ego Hopkinsa, Emmy Thompson i Vanessy Redgrave.

Pojawiła się też w gotyckim "Frankensteinie" (1994) Kennetha Branagha, a swoją przygodę z rolami kostiumowymi kontynuowała za sprawą występów w "Wieczorze Trzech Króli" (1996), kolejnej adaptacji sztuki Williama Szekspira, w jakiej miała przyjemność wystąpić, oraz w "Miłości i śmierci w Wenecji" (1997) Iaina Softleya. Za występ w ostatnim z wymienionych filmów gwiazda otrzymała swoją pierwszą w karierze nominację do Oscara.

Z czasem udowodniła również, że jest wszechstronną artystką, a nie jedynie specjalistką od występów w filmach historycznych, grając w "Jej wysokości Afrodycie" (1995) Woody'ego Allena, "Sztuce latania" (1998) Paula Greengrassa oraz "Podziemnym kręgu" (1999) Davida Finchera, gdzie jako Marla Singer "kradła" sceny Edwardowi Nortonowi i Bradowi Pittowi.

Helena Bonham Carter: współpraca z Timem Burtonem

W 2001 roku na planie "Planety małp" aktorka poznała reżysera Tima Burtona, z którym pozostawała w związku przez kolejnych 13 lat. Wcześniej była związana z Kennethem Branaghem, który zdecydował się zostawić dla niej Emmę Thompson.

Para doczekała się dwójki dzieci, a także wielu filmowych "potomków". Poza "Planetą małp" Bonham Carter wystąpiła m.in. w takich filmach Burtona jak: "Duża ryba" (2003), "Charlie i fabryka czekolady" (2005), "Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street" (2007), "Alicja w Krainie Czarów" (2010), "Mroczne cienie" (2012), a także udzieliła głosu tytułowej "Gnijącej pannie młodej" (2005). Para rozstała się w 2014 roku, jednak aktorka zapewniała w wywiadach, że wciąż jest z Burtonem w przyjacielskiej relacji.

Tim Burton i Helena Bonham Carter Yui Mok/PA Images via Getty Images Getty Images

W 2007 roku gwiazda dołączyła do serii o Harrym Potterze, w której wcieliła się w niepoczytalną Bellatrix Lestrange. "Chyba uczyniłam ją jeszcze bardziej szaloną, niż miała być" - mówiła później w jednym z wywiadów. Jej pomysłem było także dodanie postaci czarnych, zepsutych zębów, mających być następstwem długoletniego pobytu w więzieniu. Bonham Carter wystąpiła w czterech filmach z serii, a jej postać uchodzi za jednego z najstraszniejszych antagonistów tytułowego bohatera.

W 2011 roku wystąpiła w filmie "Jak zostać królem" Toma Hoopera, tworząc jedną z najważniejszych kreacji aktorskich. Wcieliła się w żonę jąkającego się następcy tronu Jerzego VI, z powodu swoich problemów językowych zwracającego się o pomoc do specjalisty. Kreacja królowej Elżbiety przyniosła aktorce statuetkę BAFTA, a także drugą w karierze nominację do Oscara.

Helena Bonham Carter nie zwalnia tempa! Wkrótce zobaczymy ją w kolejnych produkcjach

Rok 2026 jest dla aktorki niezwykle pracowity. W styczniu do streamingu trafił serial "Siedem zegarów Agathy Christie" z jej udziałem, a w najbliższych miesiącach czekają nas kolejne premiery. Bonham Carter wystąpi m.in. w melodramacie "The Housekeeper" z Anthonym Hopkinsem, produkcji Neila Jordana ("Wywiad z wampirem") "The Well of Saint Nobody" oraz w trzeciej części filmu Netfliksa "Enola Holmes" (premiera 1 lipca).

Gwiazda miała również wystąpić w hicie HBO Max - czwartym sezonie serialu "Biały Lotos". Po zrealizowaniu kilku scen z udziałem aktorki, reżyser zdecydował się na powtórzenie castingu. Ostatecznie rolę otrzymała Laura Dern.

"Zdjęcia do 4. sezonu serialu Biały Lotos dopiero się rozpoczęły, ale stało się jasne, że postać stworzona przez Mike'a White'a dla Heleny Bonham Carter nie sprawdza się na planie. [...] HBO, producenci oraz Mike White żałują, że nie będą mogli współpracować z Heleną przy tym projekcie, ale pozostają jej wielkimi fanami i bardzo liczą na możliwość pracy z legendarną aktorką przy innym przedsięwzięciu w przyszłości" - przekazał w oficjalnym komunikacie rzecznik HBO.

