Nielsen przyszedł na świat w Reginie w Kanadzie w rodzinie o walijskich i duńskich korzeniach. Jego starszy brat, urodzony w 1924 roku Erik, był politykiem, który w latach 1984-86 pełnił nawet funkcję wicepremiera Kanady. Rodzina mieszkała nieco ponad 300 kilometrów od koła podbiegunowego. "W wiosce mieszkało z 15 osób, w tym nas pięcioro. […] Gdy mój ojciec [należący do Kanadyjskiej Policji Konnej] kogoś aresztował zimą, musiał czekać do odwilży, żeby go wydać" - wspominał.

Leslie Nielsen i Robert Hays w filmie "Czy leci z nami pilot?" Mary Evans/All Film Archive/Paramount East News

Leslie Nielsen. Przez trzydzieści lat był aktorem dramatycznym

Aktorską inspiracją Nielsena okazał się jego wujek Jean Hersholt, który występował w filmach i słuchowiskach radiowych. "Szybko zauważyłem, że gdy wspominałem o moim wujku, ludzie traktowali mnie jak największego kłamcę na świecie. Potem pokazywałem im kolorowe zdjęcia, a ich nastawienie diametralnie się zmieniało. Wtedy pomyślałem, że może kariera aktorska nie jest złym pomysłem, chociaż sam byłem bardzo nieśmiały i z pewnością brakowało mi odwagi" - mówił w rozmowie "Boston Globe" z 1994 roku.

W 1943 roku Nielsen dołączył do Kanadyjskich Sił Lotniczych. Po zakończeniu służby pracował jako didżej i radiowiec. Później przeniósł się do Toronto, gdzie otrzymał stypendium na Neighborhood Playhouse School of Theatre. Następnie przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie szlifował swoje zdolności w Actors Studio. W 1950 roku debiutował przed kamerami w odcinku serialu "Studio One". Przez kolejne trzy dekady był aktorem charakterystycznym w serialach i filmach dramatycznych. Wystąpił między innymi w "Zakazanej planecie", "Tragedii Posejdona" i "Mieście w ogniu".

Leslie Nielsen w 1992 roku Paul Harris Getty Images

Leslie Nielsen. "Urodził się dla komedii"

Przełomem w karierze Nielsena okazał się film "Czy leci z nami pilot?", będący parodią popularnych produkcji o katastrofach lotniczych. Bracia David i Jerry Zucker oraz Jim Abrahams chcieli, by fabuła traktowała się bardzo poważnie, a jej stawka była zawsze bardzo wysoka. Historia byłaby nieustannie przeplatana absurdalnymi gagami. Jednocześnie bohaterowie mieli nie zwracać uwagi na otaczające ich głupoty i do końca zachowywać pokerową twarz.

Do roli doktora Rumacka rozważano wielu uznanych aktorów, między innymi Vincenta Price'a i Jacka Webba. Obaj odmówili. Bracia Zucker i Abrahams zdecydowali się więc na Nielsena, którego kojarzyli z drugoplanowych ról w kinie i telewizji. "Powiedzieliśmy aktorom, by udawali, że nie grają w komedii. Leslie uwielbiał dowcipy, a jego wyczucie czasu było wyjątkowe. Urodził się dla komedii, ale od lat tkwił w poważnych rolach" - wspominali Zuckerowie w rozmowie z "Guardianem" w 2020 roku.

Nielsen okazał się także zgrywusem, który z lubością płatał figle innym aktorom. Każdego dnia miał ze sobą pierdzącą poduszkę, która po ściśnięciu wydawała z siebie wiadome dźwięki. "Wałęsał się po planie i czasem opierał o ścianę, gdy mówił - i wtedy to słyszeliśmy. W czasie naszych scen też z niej korzystał. 'Panie Striker - PRYK - czy może pan - PRYK - wylądować tym samolotem - PRYK'. Utrzymanie poważnego wyrazu twarzy było najtrudniejszym zadaniem podczas kręcenia tego filmu" - wspominał Robert Hays, który wcielił się w głównego bohatera komedii. Nielsen korzystał z poduszki w przyszłości, także podczas wywiadów.

Leslie Nielsen w filmie "Naga broń: Z akt wydziału specjalnego" Paramount East News

Leslie Nielsen. Nie uważał się za aktora komediowego

Zachęceni sukcesem "Czy leci z nami pilot?" Zuckerowie i Abrahams zrealizowali dla telewizji ABC parodię seriali policyjnych pod tytułem "Brygada specjalna" (1982). Nielsen wcielił się w gamoniowatego porucznika Franka Drebina, który zdawał się nieświadomy absurdu otaczającego go świata. Rola przyniosła mu nominację do nagrody Emmy. Mimo pozytywnych recenzji serial został skasowany po zaledwie sześciu odcinkach. Drebin powrócił sześć lat później w "Nagiej broni: Z akt wydziału specjalnego". Film okazał się ogromnym sukcesem kasowym i szybko dołączył do grona najśmieszniejszych produkcji wszech czasów. Natomiast Nielsen stał się ikoną komedii.

"Przez większość mojej kariery byłem aktorem dramatycznym. [Teraz] wszyscy myślą, że jestem komikiem. To nie do końca prawda. Komik mówi zabawne rzeczy. Aktor komediowy wygłasza swoje kwestie zabawnie. Nie jestem ani jednym, ani drugim. Ja mówię poważne rzeczy w poważny sposób - i jakimś cudem jest to zabawne" - ironizował jako gospodarz "Saturday Night Live" w 1989 roku.

Leslie Nielsen w 1994 roku Ron Galella, Ltd. Getty Images

Leslie Nielsen. Ostatni żart zostawił na swoim nagrobku

Nielsen wystąpił jeszcze w dwóch częściach "Nagiej broni". Pojawiał się także w innych parodiach, ale chociaż niektóre z nich (jak "Dracula: Wampiry bez zębów" Mela Brooksa) zyskały przychylność fanów, nie odniosły podobnego sukcesu kasowego. Zmieniła to dopiero jego ponowna współpraca z Davidem Zuckerem przy trzeciej i czwartej części "Strasznego filmu". Aktor zagrał w nich fajtłapowatego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Odtwórca roli Franka Drebina odszedł 28 listopada 2010 roku w wieku 84 lat. Przyczyną jego śmierci były powikłania po zapaleniu płuc. Na jego nagrobku widnieje napis "Let 'er rip" - jego ostatni żart, nawiązujący do poduszki pierdzącej.