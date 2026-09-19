Przeszły przez trudne zawodowe i prywatne chwile. Od lat są dla siebie "jak tratwa ratunkowa"

Sandra Bullock i Nicole Kidman: przyjaźń, która zawiązała się na planie kultowego filmu

"Totalna magia" Griffina Dunne'a z 1998 roku opowiadała o siostrach wychowywanych przez ekscentryczne ciotki w małym miasteczku. Pod ich okiem uczą się sztuki czarodziejskiej. Obie szukają także miłości. Wkrótce dowiadują się o ciążącej na ich rodzinie klątwie.

Na planie filmu spotkały się Sandra Bullock i Nicole Kidman, które wcieliły się w siostry Owens - odpowiednio Sally i Gillian. Poza planem między aktorkami powstała siostrzana więź, która przetrwała ponad trzydzieści lat.

We wrześniu na ekrany kin trafiła druga odsłona przygód sióstr Owens, a przy okazji promocji Nicole Kidman i Sandra Bullock opowiedziały o swojej długoletniej przyjaźni. Obie przez lata zmagały się z licznymi wyzwaniami w życiu zawodowym i prywatnym - Bullock straciła w 2023 roku ukochanego; Kidman ostatnio zakończyła wieloletni związek. W trudnych sytuacjach zawsze mogły na siebie liczyć.

Sandra Bullock i Nicole Kidman: są dla siebie jak tratwa ratunkowa

W wywiadzie na łamach People Kidman i Bullock przeprowadziły ze sobą rozmowę o ich przyjaźni i o tym, co w sobie cenią. Najbardziej ze wspólnej pracy na planie Nicole Kidman pamięta ich "ciche konwersacje".

"Zgadzam się. Tym razem [na planie drugiej części - przyp. red.] mogłyśmy się wszystkim podzielić… Jesteśmy dla siebie jak tratwa ratunkowa" - dodała Bullock.

Podczas rozmowy obie panie zwróciły również uwagę, jak bardzo zmieniły się przez lata. Dziś Nicole Kidman jest bardziej otwartą osobą: "W młodości byłam bardzo nieśmiała. Teraz myślę: "eh, co mnie to obchodzi".

Sandra Bullock przez wiele lat była z kolei bardzo skryta. Jak jednak zaznacza, nie potrafi się złościć, bo kocha ludzi.

"Taka po prostu jestem" - mówi. "Chciałabym się rozzłościć, ale zapominam o tym, dlaczego ktoś mnie wkurzył".

A co aktorki najbardziej podziwiają w sobie nawzajem?

"Aż chce mi się płakać ze wzruszenia, gdy o tym myślę. Chyba nie dociera do Nicole, że jest wszystkim tym, czym pragnie się stać (...) I chyba zbyt rzadko słyszysz, że jesteś tu z bardzo ważnego powodu" - mówi Bullock o koleżance z planu.

"A ty pomagasz ludziom. Pewnie nie słyszysz tego wystarczająco często - masz ogromne, naprawdę ogromne serce.

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