"Przesilenie zimowe" to opowieść o zaskakującej więzi rodzącej się między zbuntowanym studentem, powszechnie nielubianym profesorem i szefową szkolnej kuchni. Film był zwieńczeniem ponownej współpracy twórców "Bezdroży" - Alexandra Payne’a i Paula Giamattiego.

"Przesilenie zimowe": O czym opowiada?

Ten ostatni wcielił się w "Przesileniu" w Paula Hunhama, powszechnie nielubianego przez studentów i wykładowców adiunkta historii starożytnej, który utknął w Barton Academy z uczniami, którzy nie mogli pojechać do swoich domów na święta. Jest to jego kara i pokuta za oblanie wysoko postawionego ucznia, którego ojciec niedawno ufundował szkolną salę gimnastyczną. Dzięki świątecznej dobroci serca jednego z ojców, barwna grupa chłopców pod opieką Hunhama wkrótce zostaje zredukowana do jednego: Angusa Tully'ego (w tej roli debiutant Dominic Sessa).



Angus jest inteligentnym, ale zbuntowanym młodym człowiekiem, który próbuje jak najlepiej poradzić sobie ze skomplikowanymi rodzinnymi problemami. Mary Lamb (Da'Vine Joy Randolph) to szkolna kucharka, której jedyny syn Curtis, niedawny absolwent Barton, zginął w Wietnamie. Pogrążona w żałobie Mary decyduje się pozostać w Barton na święta, ponieważ jest to ostatnie miejsce, w którym widziała syna. Pozostawiona w pustej szkole, pozornie niepasująca do siebie trójka znajduje w swoim towarzystwie przygody, nieszczęścia i wreszcie - namiastkę rodziny.

Produkcja była w tym roku nominowana do Oscara w kategorii najlepszy film. Doceniono również jej scenariusz (David Hemingson), montaż (Kevin Tent), a także pierwszoplanową rolę Giamattiego, a także drugoplanową Randolph. Ta ostatnia jako jedyna zamieniła oscarową nominację na statuetkę.

"Przesilenie zimowe" już od 25 sierpnia wyłącznie w SkyShowtime.