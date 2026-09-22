Podczas wydarzenia "BAFTA: Life in Pictures", w ramach którego Tom Cruise dzielił się refleksjami na temat swojej kariery filmowej, prowadząca Edith Bowman zadała mu pytanie dotyczące sztucznej inteligencji, a dokładniej tego, w jaki sposób może zrewolucjonizować branżę w najbliższych latach.

Tom Cruise o przewadze ludzi nad sztuczną inteligencją. Jego słowa wywołały poruszenie

W odpowiedzi aktor wygłosił monolog na temat ludzkiego kunsztu w tworzeniu filmów oraz siły oddziaływania doświadczenia kinowego. Jego sześciominutowa była powtórzeniem wielu jego dotychczasowych przemyśleń, jednak i tak wywołała burzę oklasków.

"Nie ma nic lepszego niż to, co ludzkie" - odparł.

Chociaż Cruise nie odniósł się bezpośrednio do wad sztucznej inteligencji, zauważył, że sukcesy kinowych filmów oraz zainteresowanie nimi zarówno przez starszych, jak i młodszych widzów są dowodem na to, że publiczność wciąż "pragnie ludzkich doświadczeń".

Aktor wypowiadał się już wcześniej na temat sztucznej inteligencji m.in. podczas negocjacji SAG-AFTRA w 2023 roku. Naciskał wówczas na wprowadzenie zabezpieczeń dotyczących tej technologii oraz wielokrotnie podkreślał znaczenie ludzi w procesie tworzenia filmów.

"Digger": nowy film z udziałem Toma Cruisa

Wspomniane wydarzenie zostało zorganizowane z okazji premiery nadchodzącej produkcji "Digger" w reżyserii Alejandro Gonzáleza Iñárritu. Cruise, który gra w filmie główną rolę, opisał go jako jeden z najbardziej oryginalnych i poruszających tytułów, nad jakim kiedykolwiek pracował.

"Digger" ma być czarną komedią o ogromnej skali. Główny bohater, wpływowy człowiek świata biznesu, doprowadza do poważnego kryzysu, a potem próbuje przekonać wszystkich, że to właśnie on może uratować sytuację. Hasło promujące film mówi o "komedii katastrofalnych rozmiarów".

Tom Cruise nie jest jedyną wielką gwiazdą tej produkcji. W obsadzie znaleźli się także John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde i Emma D'Arcy.

"Digger" trafi do kin już 2 października.

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