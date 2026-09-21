Przełomowy rok dla horrorów? Kolejny film bije rekordy popularności

Zach Cregger, jedna z niekwestionowanych gwiazd nowego pokolenia mistrzów horroru, po raz kolejny zaprezentował się znakomicie. Ceniony reżyser tchnął nowe życie w podupadającą serię "Resident Evil". Film zadebiutował w kinach z najlepszym w historii serii; w amerykańskich kinach zarobił 60 milionów dolarów, a globalnie aż 108 milionów.

2026 rokiem horrorów? "Resident Evil" podbija kina

Choć przed produkcją jeszcze długa droga, by dorównać wynikom "Obsesji" Curry'ego Barkera, sukces filmu "Resident Evil" ma duże znaczenie dla całego gatunku horroru.

Przypomnijmy, że rok 2025 wyznaczył rekord względem wyników produkcji grozy, które zarobiły wówczas w sumie około 1,2 miliarda dolarów. Tymczasem horrory debiutujące w tym roku osiągnęły już wynik 1,16 mld dolarów. Biorąc pod uwagę, że do końca roku pozostały jeszcze trzy miesiące, oczekuje się, że padnie kolejny znaczący rekord. Tym bardziej że w najbliższych tygodniach na ekrany kin trafią takie wyczekiwany tytuły jak "Inna mamusia" z Jessicą Chastain, "Clayface" studia DC oraz "Werewulf" Roberta Eggersa.

"Resident Evil": filmowe i serialowe adaptacje

Wizjonerski reżyser Zach Cregger ("Zniknięcia") przedstawia ekscytującą i przerażającą kolejną ekranową wersję serii "Resident Evil". W tej zupełnie nowej historii film opowiada o Bryanie (Austin Abrams), kurierze medycznym, który nieświadomie zostaje wciągnięty w pełną akcji, nieustanną walkę o przetrwanie, gdy pewnej przerażającej nocy wszystko wokół niego pogrąża się w chaosie.

Cregger, zagorzały fan gier ("Grałem w nie wielokrotnie" - jak sam mówi), jest mistrzem w przekształcaniu zwyczajnych sytuacji w koszmary. Stworzył oszałamiającą, oryginalną wersję "Resident Evil", wykorzystując charakterystyczną dla siebie precyzję w budowaniu świata. "Gry te stanowią doskonały wzorzec dla survival horroru" - zapewnia reżyser. - "Świętuję wszystko, co w nich kocham, opowiadając historię, która mogłaby istnieć na obrzeżach jednej z gier".

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