Urodzony w 1971 roku Marcin Wierzchosławski jest producentem filmowym i współzałożycielem firmy Metro Films. Ukończył Organizację Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracował między innymi przy "Mowie ptaków" Xawerego Żuławskiego i "Tacie" Anny Maliszewskiej. W ostatnich latach był producentem filmów Agnieszki Holland: "Zielonej granicy", która Złote Lwy 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Polską Nagrodę Filmową Orzeł dla najlepszego filmu w 2024 roku i Nagrodę Specjalną Jury 80. Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji, oraz "Franza Kafki", polskiego kandydata do Oscara wyróżnianego między innymi Srebrnymi Lwami na 50. FPFF w Gdyni.

Marcin Wierzchosławski o kampanii oscarowej "Franza Kafki"

Wierzchosławski podjął temat wyścigu po Oscary, w którym startuje "Franz Kafka". 16 grudnia 2025 roku Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ujawni shortlisty w dziesięciu kategoriach. Wtedy dowiemy się, czy nasz kandydat będzie miał szansę na nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

"Agnieszka Holland jest już doświadczona w bojach oscarowych, była trzykrotnie nominowana, ma zdecydowanie większą wiedzę od nas wszystkich, jak dobrze zaplanować ten okres i go przejść" – przyznał producent. "To jest intensywna, chociaż krótka praca. Głosowanie do shortlisty zostanie zamknięte 12 grudnia, czyli za około siedem tygodni. Zatem pracujemy w tej chwili jak szaleni. Przygotowujemy pokazy do członków Akademii w Stanach Zjednoczonych oraz kilku miastach Europy, pracujemy nad reklamami. […] Dla mnie jest to intensywne, ciekawe, zupełnie nowe przeżycie".

Zdjęcie Marcin Wierzchosławski podczas 16. Festiwalu Kamera Akcja / Agnieszka Cytacka / materiały prasowe

"Franz Kafka". Nowa droga Agnieszki Holland?

Wierzchosławski uważa, że pomysł Agnieszki Holland na biografię Kafki był niezwykle ryzykowny. "Ten scenariusz nie był łatwy w lekturze. [Wszystko przez] mozaikowość tej historii, różne warstwy czasowe. Lektura wymagała sporej wyobraźni, żeby poczuć, jak ten film może wyglądać na ekranie. Zresztą Agnieszka Holland wspominała, że bardzo obawiała się efektu" – wspominał. "Stąpała trochę po sobie nieznanym gruncie. To nie jest forma znana z jej poprzednich tytułów. [...] Dlatego uzyskany przez nas efekt, w większości oceniany jako dobry lub bardzo dobry, jest dla nas szczęściem".

"To jest satysfakcja dla nas, że ten film jest określany jako nowy rozdział w twórczości Agnieszki Holland. Słyszałem opinie, że gdyby pokazać komuś ‘Franza Kafkę’ [...] i zapytać, kto mógł ten film zrobić […], większość stwierdziłaby pewnie, że jakiś filmowiec młodszej generacji" – przyznał producent. Według niego "Franz Kafka" to "kino szalone poprzez mieszanie konwencji, łamanie czwartej ściany, fragmenty dokumentalne".

Zdjęcie Idan Weiss w filmie "Franz Kafka" / materiały prasowe

16. Festiwal Kamera Akcja. W jakiej kondycji jest polskie kino?

Podczas 16. FKA Wierzchosławski wziął udział w debacie "Strach. Jak ratować kino". Dotyczyła bolączek, z którymi zmaga się współcześnie przemysł filmowy na całym świecie. Poruszono między innymi tematy wykorzystania sztucznej inteligencji, zagrożeń i korzyści wynikających z coraz większego znaczenia platform streamingowych oraz wpływów z kin, które nie wróciły do poziomu sprzed 2020 roku. Producent odniósł się do wybranych kwestii w rozmowie z Interią. Zaznaczył jednocześnie, że polska produkcja filmowa ma się dobrze.

"Nasza kinematografia profesjonalizuje się z każdym rokiem. Myślę, że jako branża jesteśmy w bardzo dobrej kondycji. [...] Także dzięki platformom streamingowym, które finansują dużą część produkcji. […] Dzięki temu zarabiają reżyserzy, twórcy, ekipy filmowe". Dodał, że także kino artystyczne ma wiele możliwości finansowania. "Jesteśmy w stanie dopinać budżety. Nigdy nie było to łatwe, teraz też nie jest, ale nie popadałbym w jakąś pesymistyczną konstatację" – przyznał producent "Franza Kafki".

Jednocześnie zaznaczył, że producent filmowy zawsze musi być gotowy na ryzyko. "Ta kwestia [...] jest moim zdaniem fundamentalna" - zaznaczył. "Ryzyko jest absolutnie immanentne dla tego zawodu. Nie ma co ukrywać, praca z uznanym twórcą, jakim jest Agnieszka Holland, je minimalizuje i ułatwia znalezienie finansowania. Niemniej, ono zawsze jest".

Zdjęcie Agnieszka Holland na premierze filmu "Franz Kafka" / Pawel Wodzynski/East News / East News

"Franza Kafka". O czym opowiada polski kandydat do Oscara?

Ostatni film Holland to nie tylko portret literackiej ikony, która nieprzerwanie inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia. To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Reżyserka podąża śladami swojego bohatera, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę. Franz Kafka — młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru — zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku.