"Przekleństwa niewinności" po latach wracają do polskich kin

"Chwyta kruchość i piękno życia z unikalną i hipnotyzującą precyzją" - powiedział o filmie Pedro Almodóvar. "Nadzwyczajny debiut, błyskotliwa adaptacja. Elegijna i zachwycająca wizualnie" - dodał Martin Scorsese. Czy trzeba lepszej rekomendacji?

"Przekleństwa niewinności" to głośny debiut reżyserski Sofii Coppoli ("Między słowami", "Na pokuszenie", "Maria Antonina") z 1999 roku. Film jest adaptacją kultowej, kilkukrotnie wydawanej w Polsce powieści Jeffreya Eugenidesa. Historia pięciu sióstr Lisbon opowiada o pierwszych razach i wkraczaniu w dorosłość, przed którą nie da się (czy aby na pewno?) uciec.

Tytuł po 27 latach, w odrestaurowanej wersji 4K, wraca na ekrany. Będzie można go oglądać w polskich kinach od 10 lipca, dzięki dystrybutorowi klasyki filmowej, firmie Past Perfect.

Zobacz zwiastun filmu "Przekleństwa niewinności".

"Udało się w tej prozie coś bardzo trudnego: opisać chłopięcą fascynację dorastającymi dziewczynami w sposób pozbawiony perwersji, ze zrozumieniem dla zmiany, jaka zachodzi w ciałach i umysłach młodych osób" - pisze na Facebooku Patrycja Mucha z Past Perfekt o powieści Jeffreya Eugenidesa".

Kadr filmu "Przekleństwa niewinności" / Past Perfect materiały dystrybutora

"Przekleństwa niewinności" to zmysłowa opowieść o dorastaniu

"Przekleństwa niewinności" to zmysłowa opowieść o dorastaniu w latach 70. XX wieku.

"Ćwierć wieku później ta skąpana w nasyconych, słonecznych kolorach dekada pozostaje przede wszystkim wspomnieniem i fantazją - zapisaną w porzuconych pamiętnikach, wyciętych drzewach i dźwiękach gramofonowych płyt. Nastoletnie siostry Lisbon wspomina bezimienny narrator, zakochany przed laty nie tyle w jednej z dziewcząt, ile w nastroju tajemniczości, jaki wokół siebie roztaczały" - czytamy w opisie dystrybutora.

Kirsten Dunst w "Przekleństwach niewinności" / Past Perfect materiały dystrybutora

"Przekleństwa niewinności" mają wielopokoleniową obsadę. W filmie wystąpili: James Woods ("Dawno temu w Ameryce"), Kathleen Turner ("Żar ciała") oraz przede wszystkim młodziutcy Kirsten Dunst ("Wywiad z wampirem", "Maria Antonina") i Josh Hartnett ("Pearl Harbor", "Sin City").

Jak pisze Past Perfect, na "Przekleństwach niewinności" wychowały się pokolenia dziewczyn i kobiet, którym bliska jest uchwycona w filmie wrażliwość. Film jest jednym z najbardziej przełomowych debiutów współczesnego kina.

W polskich kinach ponownie od 10 lipca 2026 roku.