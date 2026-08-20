Przekazano informację ws. pogrzebu Jana Frycza. Zapadła decyzja

Jak podaje "Fakt", pogrzeb Jana Frycza będzie miał charakter państwowy. Informację tę przekazał Piotr Jędrzejowski, rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Portal dowiedział się nieoficjalnie, że ostatnie pożegnanie aktora odbędzie się we wrześniu.

Nieoficjalna przyczyna śmierci Jana Frycza

Jak podał "Super Express", przyczyną śmierci Jana Frycza miała być choroba nowotworowa. Aktor miał wierzyć, że uda mu się ją pokonać. Jeszcze kilka dni temu pojawił się na próbach w warszawskim Teatrze Narodowym.

Wcześniej o chorobie Frycza mówił między innymi Andrzej Grabowski w materiale zrealizowanym przez "Fakty" TVN. "Już od paru lat był ciężko chory, ale ile razy do niego dzwoniłem, on tym swoim tubalnym głosem sprawiał wrażenie absolutnie zdrowego człowieka. Jak się go pytałem: 'Jak tam z leczeniem?', mówił: 'Wszystko dobrze'" - wspominał zmarłego aktor.

Z kolei Jan Englert mówił dla Polskiej Agencji Prasowej, że Frycz "ciężko chorując, zbudował kilka wspaniałych ról". "Pracował cały czas, jeszcze w maju tego roku otrzymał nagrodę aktorską za rolę w "Termopilach polskich" Jana Klaty, choć już wtedy był bardzo chory. Ale ani przez chwilę nie dał nikomu poznać, że możliwe jest jego odejście" - mówił.

Według "Super Expressu" Frycz miał zmagać się z chorobą nowotworową. Nie zrezygnował jednak z pracy. "Był na próbach jeszcze w zeszłym tygodniu. Pracował z wielkim europejskim reżyserem Lukem Percevalem nad 'Oresteją'" - mówił dla dziennika Jan Klata, dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie.

Zdradził także, że Frycz chciał wrócić na scenę we wrześniu. Planował również spektakle na kolejne miesiące. Z kolei Katarzyna Grochola potwierdziła, że aktor miał pojawić się 26 sierpnia na planie filmu "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później", kontynuacji hitu z 2004 roku.