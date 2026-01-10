Przedsmak Oscarów. Ogłoszono nominacje Gildii Producentów
Gildia Amerykańskich Producentów Filmowych (The Producers Guild of America - PGA) ogłosiła nominacje do swoich corocznych wyróżnień. Wśród nich nie zabrakło faworytów do Oscara, ale pojawiły się także zaskoczenia.
Panuje przekonanie, że film nagrodzony przez PGA ma największe szanse na Oscara. W 13 z ostatnich 16 lat zwycięzcy PGA zdobywali również statuetkę w kategorii Najlepszy Film na Oscarach. Gildia Amerykańskich Producentów Filmowych ogłosi zwycięzców 28 lutego.
Wśród nominowanych przez PGA znaleźli się faworyci, o których mówi się od tygodni w kontekście zwycięstwa na tegorocznej gali rozdania Oscarów. Są to m.in. "Bugonia" czy "Jedna bitwa po drugiej". Zaskoczeniem jest obecność "Zniknięć" na liście, ponieważ horrory rzadko brane są pod uwagę w sezonie nagród.
Nominowani do nagrody im. Darryla F. Zanucka - dla producenta filmu fabularnego:
"Bugonia" – Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Lars Knudsen
"F1" – jeszcze nie ogłoszeni
"Frankenstein" – Guillermo Del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber
"Hamnet" – Liza Marshall, Pippa Harris, Sam Mendes Steven Spielberg, Nicolas Gonda
"Wielki Marty" – jeszcze nie ogłoszeni
"Jedna bitwa po drugiej" – Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson
"Wartość sentymentalna" – Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
"Grzesznicy" – Ryan Coogler, Zinzi Coogler, Sev Ohanian
"Sny o pociągach" – Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, William Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler
"Zniknięcia" – Zach Cregger, Miri Yoon
Nominowani do nagrody dla producenta filmu animowanego:
"Pan Wilk i spółka 2" – Damon Ross
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" – jeszcze nie ogłoszeni
"Elio" – Mary Alice Drumm
"K-popowe łowczynie demonów" – Michelle L.M. Wong
"Zwierzogród 2" – Yvett Merino