Wiadomości Aktorzy uwielbiają "Jedną bitwę za drugą". Rekord nominacji pobity

Panuje przekonanie, że film nagrodzony przez PGA ma największe szanse na Oscara. W 13 z ostatnich 16 lat zwycięzcy PGA zdobywali również statuetkę w kategorii Najlepszy Film na Oscarach. Gildia Amerykańskich Producentów Filmowych ogłosi zwycięzców 28 lutego.

Wśród nominowanych przez PGA znaleźli się faworyci, o których mówi się od tygodni w kontekście zwycięstwa na tegorocznej gali rozdania Oscarów. Są to m.in. "Bugonia" czy "Jedna bitwa po drugiej". Zaskoczeniem jest obecność "Zniknięć" na liście, ponieważ horrory rzadko brane są pod uwagę w sezonie nagród.

Nominowani do nagrody im. Darryla F. Zanucka - dla producenta filmu fabularnego:

"Bugonia" – Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Lars Knudsen

"F1" – jeszcze nie ogłoszeni

"Frankenstein" – Guillermo Del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber

"Hamnet" – Liza Marshall, Pippa Harris, Sam Mendes Steven Spielberg, Nicolas Gonda

"Wielki Marty" – jeszcze nie ogłoszeni

"Jedna bitwa po drugiej" – Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

"Wartość sentymentalna" – Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

"Grzesznicy" – Ryan Coogler, Zinzi Coogler, Sev Ohanian

"Sny o pociągach" – Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, William Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler

"Zniknięcia" – Zach Cregger, Miri Yoon

Nominowani do nagrody dla producenta filmu animowanego:

"Pan Wilk i spółka 2" – Damon Ross

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" – jeszcze nie ogłoszeni

"Elio" – Mary Alice Drumm

"K-popowe łowczynie demonów" – Michelle L.M. Wong

"Zwierzogród 2" – Yvett Merino