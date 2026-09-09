Przed tym pytaniem staje wiele kobiet. Czy uda jej się postawić na siebie?

"Jak żyć, żeby nie zwariować": co zrobi, gdy świat zawali jej się na głowę? "Czasem warto odpuścić"

Z pozoru mogłoby się wydawać, że Anka ma fajne życie. Kochający mąż, udane dzieci, fajna praca i świetne mieszkanie w centrum. Co może pójść nie tak? Wkrótce okazuje się, że tak naprawdę... wszystko. Mąż zdradza, praca odchodzi, dzieci mają humory, a mieszkaniem interesuje się komornik. Przed Anką zaskakująco prosty wybór: albo położy się i umrze z rozpaczy albo zacznie wreszcie żyć! Na własnych warunkach, według swojego widzimisię i na pełnej petardzie. W dobie recyclingu atrakcyjna panna z odzysku ma wielką przyszłość. Wystarczy, że się trochę ogarnie, opędzi od nadopiekuńczej matki, dogada z dziećmi i znajdzie nowy pomysł na siebie. A uwierzcie, że pomysłów akurat Ance nie brakuje! Garść odwagi, mnóstwo wiary w siebie, szczypta niezależności i ocean poczucia humoru - to jest przepis na nową Ankę!

"Współczesne kobiety nakładają na siebie ogromną presję. Chcemy być świetnymi matkami, partnerkami i jednocześnie spełniać się zawodowo. Ten film przypomina, że nie da się być ideałem. Czasem warto odpuścić" - mówi Magdalena Popławska, która wciela się w główną bohaterkę.

Anka nie jest jednak typową filmową superbohaterką. Wręcz przeciwnie. Jest chaotyczna, popełnia błędy, nie zawsze wie, co robi, a życie zdecydowanie wymknęło się jej spod kontroli. I może właśnie dlatego tak łatwo jej kibicować.

W jej życiu pojawiają się również dwaj mężczyźni. Bartek, były mąż, który próbuje odzyskać żonę, oraz Mikołaj - przystojny adwokat pomagający Ance podczas rozwodu. Jeden zna ją od lat. Drugi właśnie ją poznaje. Obaj są przekonani, że wiedzą, czego Anka potrzebuje. Problem w tym, że Anka właśnie sama zaczyna to rozumieć.

"Jak żyć, żeby nie zwariować": polska komedia z gwiazdorską obsadą

Magdalenie Popławskiej na ekranie towarzyszą Piotr Rogucki, Kamil Szeptycki, Barbara Wypych i Dorota Kolak, a także Krzysztof Stelmaszyk, Piotr Trojan, Maja Seklecka i Wiktor Wieczorek. Za reżyserię odpowiadają Tomasz Konecki (współtwórca kultowych komedii "Lejdis", "Ciało" i "Testosteron") oraz Iwona Ogonowska-Konecka. Dystrybutorem produkcji Monolith Films.

W sieci pojawił się już finałowy zwiastun produkcji.

"Jak żyć, żeby nie zwariować" w kinach od 23 października.

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