Przed domem gwiazdora zapadła się ziemia. Ogromna wyrwa pochłonęła podjazd i ogrodzenie

Do zdarzenia doszło po nocy obfitych opadów. Powstały w wyniku zapadnięcia krater jest długi i szeroki na około dziewięć metrów. Wpadły do niego kawałki asfaltu, ogrodzenia i podjazdu do garażu, a także przenośna toaleta, którą postawili tam robotnicy pracujący przy remoncie posiadłości. Jak podała lokalna telewizja KTLA 5, najprawdopodobniej nikogo nie było w środku budynku.

Zdarzenie zostało zgłoszone we wtorek o godz. 5:45. Na miejscu zaraz pojawiły się służby ratunkowe. Podejrzewano uszkodzenie głównej rury z gazem.

Chociaż skala zniszczeń jest duża, nie zdecydowano o ewakuacji okolicznych mieszkańców. Nie stwierdzono także, by w wyniku zdarzenia ktoś odniósł obrażeń. Jako główną przyczynę wskazano erozję wybrzeża.

Cage zakupił nieruchomość w 2024 roku. Zapłacił za nią 10,5 miliona dolarów. Budynek został zbudowany w latach 90., a jego powierzchnia liczy ponad 370 metrów kwadratowych. Portal "Page Six" zwrócił się do przedstawicieli aktora o skomentowanie sytuacji. Do tej pory redakcja nie otrzymała odpowiedzi.

Wyrwa przed domem Nicolasa Cage'a w Malibu Ethan Swope East News

Ostatnie role Nicolasa Cage'a

Cage przygotowuje się do promocji filmu "Madden" Davida O. Russella, w którym wcielił się w znanego trenera i komentatora sportowego Johna Maddena. W ostatnim czasie aktora mogliśmy zobaczyć w serialu Prime Video "Spider-Noir", w którym zagrał alternatywną wersję Spider-Mana. Mimo pozytywnych recenzji i otrzymania pięciu nagród Emmy w kategoriach technicznych produkcja została skasowana po jednym sezonie.

Laureat Oscara za "Zostawić Las Vegas" nie wydawał się jednak bardzo przejęty anulowaniem serialu. "Powiedziałem wszystko, co chciałem przekazać poprzez tę niebezpieczną, nowatorską i utrzymaną w stylistyce pop-artu wersję Spider-Mana. Czas ruszyć dalej, wznieść się wyżej i zajrzeć w głąb siebie" - zapewnił w rozmowie z "Deadline".