Przebojem wdarła się do Hollywood. Pracuje nad kolejnymi dziesięcioma projektami

Katarzyna Ulman

Oprac.: Katarzyna Ulman

Maria Bakalova przebojem podbiła Hollywood i od ponad dziesięciu lat rozwija swoją karierę z zawrotną prędkością. W 2024 roku zobaczyliśmy ją w pięciu produkcjach, w kolejnych miesiącach w trzech, a jej przyszły grafik jest pełny następnych projektów.

Maria Bakalova
Maria BakalovaAxelle/Bauer-Griffin/FilmMagicGetty Images

Maria Bakalova: przebojem wdarła się do Hollywood

Maria Bakalova jest bułgarską aktorką telewizyjną i filmową. Po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w serialu "Tipichno" w 2015 roku. Na przestrzeni lat grała w wielu krótkich metrażach, użyczyła głosu animowanym bohaterom czy Cosmo w trzeciej części "Strażników Galaktyki". Przełomem w jej karierze była produkcja zatytułowana "Kolejny filmie o Boracie" (2020). Za rolę Tutar Sagdijew otrzymała nominację do Oscara w kategorii "najlepsza drugoplanowa rola kobieca".

Za tym sukcesem nadeszły kolejne - rola w slasherze "Bodies, Bodies, Bodies"; komedii "The Honeymoon", głośnym "Wybrańcu" czy thrillerze "Electra". Zagrała również w "Aniołach wojny" z Evą Green i Ruby Rose czy netfliksowej "Bańce".

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Maria Bakalova: aktorstow było jej marzeniem

Aktorstwo od zawsze było marzeniem Bakalovej, ale nie spodziewała się, że kiedykolwiek pojawi się na ceremonii rozdania Oscarów.

"To było spełnienie moich marzeń, bo takie rzeczy zwykle się nie zdarzają. Mając tę rozpoznawalność jestem jeszcze bardziej zainspirowana, aby przedstawiać ludziom mój region" - cytował jej wypowiedź serwis Deadline.

"Wiele młodych dziewczyn z mojego kraju, z całego świata może się zainspirować; wiedzieć, że ich marzenia mogą się ziścić i mogą o nie walczyć".

Elegancka kobieta w wieczorowej kreacji z biżuterią, pozująca na czerwonym dywanie podczas oficjalnego wydarzenia.
Maria BakalovaGareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images for BFIGetty Images

Maria Bakalova: ma aż dziesięć kolejnych projektów

Na premierę czeka obecnie aż dziesięć produkcji z udziałem Marii Bakalovej, m.in. "Learning to Breathe Under Water", w którym zagra wraz z Rorym Kinnearem, film akcji "Mayday" z Ewanem McGregorem i Ryanem Reynoldsem, thriller science fiction "Override", thriller "Double Blind" czy dwa seriale - niezatytułowanej jeszcze antologii oraz "Freedom or Death".

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