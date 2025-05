Prowadził Oscary, a teraz to! Takiej informacji nikt się nie spodziewał

Conan O'Brien ma dobre wieści! Dołacza do obsady kultowej animacji

"Czy to nie szalone? Legendarna franczyza!" - mówił rozemocjonowany Conan w nagraniu na Instagramie. "Te filmy są niesamowite. Nie mogę w to uwierzyć!".

Instagram Rolka Rozwiń

W typowym dla siebie stylu, O'Brien opowiedział, że początkowo celował wyżej - chciał być Woodym. "Ale powiedziano mi, że Tom Hanks już się zadeklarował. A ja na to: 'Ej, Tom, już to robiłeś. Jesteś w pewnym dołku, nie uważasz?.' A oni powiedzieli: 'Nie, Tom Hanks, to jego rola'" - żartował Conan. Kiedy odbił się też od Buzza Lightyeara (Tim Allen nie odpuszcza), w końcu dostał propozycję: Smarty Pants. "To najlepsza postać ze wszystkich. Zdecydowanie wolę tę postać. Nie chcę już grać Woody'ego ani Buzza, nawet jeśli mnie błagają. Jestem Smarty Pants. Uwielbiam to!"

Reklama

Choć na razie nie wiadomo, kim dokładnie jest Smarty Pants, wiadomo jedno - nowa część "Toy Story" ma być pełna świeżych pomysłów. Tym razem zabawki będą musiały zmierzyć się z technologią. Jak poradzą sobie w świecie dzieci zakochanych w gadżetach, ekranach i elektronice? Przekonamy się 19 czerwca 2026 roku.

Nowe "Toy Story" na horyzoncie!

Za kamerą stoi Andrew Stanton - oscarowy reżyser "WALL-E" i "Gdzie jest Nemo". Współreżyserką została McKenna Harris, producentką Jessica Choi, a pieczę kreatywną sprawuje nie kto inny jak Pete Docter.

Do Conana dołączą m.in. Ernie Hudson, który przejmie rolę Combat Carla po zmarłym Carlu Weathersie, oraz Anna Faris w tajemniczej, jeszcze nieujawnionej roli. Powrócą też znani i lubiani - Joan Cusack jako Jessie oraz - jak wszystko na to wskazuje - Hanks i Allen.

Dla O'Briena to kolejny mocny akcent w karierze: niedawno zebrał świetne recenzje jako gospodarz Oscarów i nie zwalnia tempa. Nadal prowadzi swój program podróżniczy "Conan O'Brien Must Go" dla HBO Max, a już niedługo zobaczymy go w niezależnej komedii "If I Had Legs I'd Kick You".