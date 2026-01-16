Produkcja widmo w końcu trafi na streaming. Nikt nie wiedział o jej istnieniu

Film z Małgorzatą Sochą nigdy nie trafił na ekrany kin, ale w końcu trafił w ręce widzów! Produkcja na dwa lata zniknęła z przestrzeni publicznej, co się z nią stało? I skąd wzięła się druga część?

"Baśka": o czym jest film?

Baśka (Małgorzata Socha) prowadzi firmę cateringową z domu. Do tego zajmuje się trójką dzieci i ogarnia męża Kacpra (Piotr Głowacki), stale wyrabiającego nadgodziny w biurze. Gdzieś straciła iskrę i zapał do życia. Gdy w pracy spotyka przystojnego i znanego choreografa Jima (Mikołaj Roznerski), jej życie staje na głowie. Jim pomaga Baśce zdobyć nowych klientów i jej firma rozkwita. Rozkwita też i Baśka. Cierpi jednak na tym jej życie domowe. Na dodatek Kacper zaczyna podejrzewać Baśkę o romans i żąda rozwodu. Baśka musi podjąć decyzję czy chce rozpocząć życie na nowo, czy wrócić do tego, co budowała przez lata.

Za reżyserię i scenariusz odpowiadał Marcin Ziębiński. O tym, że taka produkcja w ogóle powstała, przypominały tylko pojedyncze zdjęcia z planu, które od czasu do czasu udostępniali aktorzy na swoich social mediach. Poszukiwania zwiastunów, czy kampanii reklamowej były od razu skazane na porażkę - o "Baśce" zaginął słuch.

Co ciekawe, niedługo później powstała także kontynuacja, która podobnie jak pierwsza część nie otrzymała żadnej promocji. Filmy nie trafił do kin, jednak teraz mamy najnowsze informacje.

"Baśka": już teraz w twoim domu

Choć minęło bardzo dużo czasu od ukończenia tego filmu, to dopiero teraz można je zobaczyć w swoim domu. Produkcje już niebawem trafią na platformę streamingową Prime Video. Już od 30 stycznia będzie można na własną rękę odkryć, być może prawdziwą perełkę polskich komedii romantycznych, która długo pozostawała ukryta przed naszym wzrokiem.