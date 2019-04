Producenci zażądali wycięcia sceny seksu z biografii Eltona Johna

"Rocketman" Dextera Fletchera, czyli biografia piosenkarza Eltona Johna, już niedługo zagości na ekranach polskich kin. Grający Johna Reida - kochanka i menadżera artysty - Richard Madden przyznał w jednym z wywiadów, że jedna ze scen bardzo nie przypadła do gustu producentom. Informacje ten potwierdził wcielający się w muzyka Taron Egerton.

Taron Egerton jako elton John w filmie "Rocketman" /Ferrari Press / East News

Egerton ujawnił, że chodziło o jedną ze scen erotycznych. Aktor przyznał następnie, że twórcy zamierzali znacząco przekroczyć w nich granicę. Uważali, że będzie to konieczne, by w pełni przedstawić seksualność Eltona Johna.

"Sceny, które nakręciliśmy, były dość dosłowne" - przyznał znany z serii "Kingsmen" aktor. "Ale dlatego zrobiliśmy ten film. Te sceny są bardzo ważne, jeśli ukazujemy żywą legendę, w dodatku tak bardzo ważną dla pewnej społeczności".

Egerton zaznaczył, że pominięcie życia seksualnego piosenkarza w filmie byłoby nie do zaakceptowania. "Dla mnie, jako heteroseksualnego aktora, byłoby błędem, gdybym nie uczynił z tej roli pewnego rodzaju celebracji bycia homoseksualistą".

Po słowach aktora od razu nasuwają się skojarzenia z "Bohemian Rhapsody", czyli z biografią Freddie'ego Mercury'ego i zespołu Queen. Film Bryana Singera był wielokrotnie krytykowany za pobieżne sportretowanie homoseksualizmu wokalisty grupy.

Według dziennikarzy "Daily Mail" producenci "Rocketmana" chcą powtórzyć finansowy sukces "Bohemian Rhapsody". Dlatego zależy im na uzyskaniu jak najniższej kategorii wiekowej. Jednak reżysera i aktorów bardziej obchodzi wierne przedstawienie życia Eltona Johna.



"To Elton John. Musimy o tym pamiętać. Nie obchodzi mnie, ile ten film zarobi w Rosji. To nie ma znaczenia i nie może mieć znaczenia. Co nam da kolejne 25 milionów dolarów w box-offisie? Co jesteśmy w stanie dla nich zrobić?" - pytał Egerton. Następnie zaznaczył, że pierwszy kontakt seksualny Eltona Johna z innym mężczyzną jest ważnym punktem filmu.



"Rocketman" wejdzie do polskich kin 7 czerwca 2019 roku.