PRO INDUSTRY 2024: Pełne zanurzenie w proces tworzenia filmów

Oprac.: Katarzyna Ulman Wiadomości

Podczas PRO INDUSTRY Festiwalu Mastercard OFF CAMERA w 2024 roku rozszerzamy zakres tematów, aby jeszcze głębiej zanurzyć się w proces tworzenia filmów. Szczegółowo omówimy etapy produkcji filmów, począwszy od koncepcji i rozwoju scenariusza, poprzez pozyskiwanie funduszy, aż po realizację. Będziemy analizować różne modele finansowania produkcji, w tym tradycyjne źródła finansowania, takie jak dotacje rządowe i fundusze filmowe, a także bardziej nowoczesne metody i partnerstwa strategiczne. PRO INDUSTRY Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie od 30 kwietnia do 2 maja 2024 roku.

Zdjęcie PRO Industry / materiały prasowe