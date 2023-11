Priscilla Presley wyznała, że jej córka miała przed śmiercią myśli samobójcze

Lisa Marie Presley miała myśli samobójcze?

12 stycznia w wieku 54 lat zmarła Lisa Marie Presley. U amerykańskiej aktorki, piosenkarki i autorki tekstów doszło do zatrzymania akcji serca. Choć gwiazda została natychmiast przewieziona do szpitala i wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej, lekarzom nie udało się jej uratować. Raport koronera ujawnił, że do śmierci jedynej córki Elvisa Presleya doprowadziły "długoterminowe powikłania" po wykonanej wcześniej operacji zmniejszenia żołądka.

Pogrzeb Presley odbył się 22 stycznia. Artystka została pochowana w odziedziczonej po ojcu posiadłości Graceland w Memphis w stanie Tennessee. Spoczęła w rodzinnym grobowcu tuż obok swojego syna, Benjamina Keougha, który w lipcu 2020 roku w wieku 27 lat popełnił samobójstwo.

Teraz o żałobie po śmierci Lisy Marie opowiedziała jej matka. W rozmowie z Piersem Morganem w programie "Uncensored" Priscilla Presley wyznała, że wciąż nie może się pogodzić ze śmiercią córki.

"To było nie do zniesienia. Straciłam matkę, córkę i wnuka. Dla niej największym ciosem była utrata Bena. Kochała go bezgranicznie, zrobiłaby dla niego wszystko. Był miłością jej życia" - powiedziała była żona Elvisa Presleya, z trudem tłumiąc łzy.

Wyznała też, że jej córka od miesięcy doświadczała myśli samobójczych spowodowanych cierpieniem po odejściu ukochanego syna.

"Pamiętam, jak siedziałyśmy w pokoju hotelowym w Memphis. Ciągle opowiadała o Benie, o tym, jak bardzo jej go brakuje. Nadal była pogrążona w żałobie. Powiedziała, że nie wie, czy wciąż chce tu być" - ujawniła 78-letnia Priscilla.



Lisa Marie zmieniła swój testament. Co na to Priscilla Presley?

Tuż po śmierci Lisy Marie zagraniczne media donosiły o konflikcie, jaki wywiązał się rzekomo między Priscillą i jej najstarszą wnuczką. Okazało się bowiem, że majątek zmarłej piosenkarki obejmujący m.in. kultową posiadłość Graceland, odziedziczą wyłącznie jej córki: 34-letnia Riley Keough oraz 15-letnie bliźniaczki Harper i Finley Lockwood.



W 2016 roku Lisa Marie zmieniła swój testament, wykluczając z niego matkę i byłego menadżera biznesowego, o czym wdowa po Elvisie nie wiedziała. Priscilla skierowała wówczas do Sądu Najwyższego Los Angeles pismo, w którym podważyła autentyczność ostatniej woli córki. Jak utrzymywała, jej podpis "wydawał się być niezgodny" ze zwyczajowym podpisem zmarłej.

W maju Presley zawarła z wnuczkę ugodę w sprawie spadku, która w poniedziałek została zatwierdzona przez sędzię Lynn Scaduto. Riley Keough została mianowana główną beneficjentką funduszu powierniczego Lisy Marie.

W ramach porozumienia, do którego treści dotarł magazyn "People", Priscilla dostanie 1 mln dolarów z polisy ubezpieczeniowej córki opiewającej na kwotę 25 mln dolarów. Będzie też otrzymywać 100 tys. dolarów rocznie za pełnienie funkcji specjalnego doradcy spółki Elvis Presley Enterprises. Uzgodniono także, iż Priscilla Presley po śmierci zostanie pochowana na terenie posiadłości Graceland, tuż obok byłego męża.