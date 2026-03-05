Prequel "Ocean's Eleven" traci reżysera. Znowu

"Lee Isaac to wyjątkowy talent filmowy, którego wizja i partnerstwo były nieocenione dla Warner Bros. i LuckyChap w czasie tej podróży. Nasze wspólne doświadczenie pogłębiło tylko nasz entuzjazm wobec współpracy przy nadchodzących projektach" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Warner Bros. i należące do Margot Robbie LuckyChap Entertainment.

Warto przypomnieć, że Chung nie był pierwszym reżyserem prequela. Zastąpił na tym stanowisku Jaya Roacha. Poszukiwania jego następcy twórcy "Minari". Scenariusz napisała Carrie Solomon, a szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że akcja będzie rozgrywała się w Europie w latach 60. XX wieku. W rolach głównych wystąpią Robbie i Bradley Cooper.

Kadr z filmu "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" AKPA

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra". O czym opowiadał kinowy hit?

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" Stevena Soderbergha z 2001 roku był remakiem filmu pod tym samym tytułem z Frankiem Sinatrą z 1960 roku. Opowiadał o grupie złodziei pod wodzą charyzmatycznego Danny'ego Oceana (George Clooney), która jednej nocy chce obrobić trzy kasyna w Las Vegas. W produkcji wystąpili także Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don Cheadle, Casey Affleck i Elliott Gould.

Film okazał się ogromnym sukcesem. Przy budżecie 85 milionów dolarów zarobił na całym świecie ponad 450 milionów. Doczekał się dwóch sequeli z 2004 i 2007 roku oraz spin-offa "Ocean's 8" z 2018 roku, który skupiał się na granej przez Sandrę Bullock Debbie Ocean, siostrze Danny'ego.

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra". Danny Ocean powróci?

W październiku 2025 roku Clooney zapowiedział w rozmowie z "E! News", że budżet "Ocean's 14", czwartej części głównej serii, został zaakceptowany przez wytwórnię Warner Bros. Zdjęcia mają rozpocząć się na przełomie wiosny i lata 2026 roku. Za kamerą stanie David Leitch, twórca "Bullet Train" i "Kaskadera".