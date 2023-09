Premier o decyzji sądu w sprawie filmu "Zielona granica": Nie chcemy cenzury jak w PRL-u

Premier o decyzji sądu w sprawie filmu "Zielona granica": Cenzura

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie zabezpieczające, na mocy którego zakazano Zbigniewowi Ziobrze wypowiadania się na temat reżyserki Agnieszki Holland i jej twórczości w kontekście filmu "Zielona granica" , porównywania jej do zbrodniczych reżimów totalitarnych i autorytarnych.

Sprawę skomentował w piątek premier Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Lubina.



"Ostatnio sądy III Rzeczpospolitej, zgodnie z 'doktryną Neumanna', że sądy będą decydować tak, jak chce tego PO - chcą zmusić ministra sprawiedliwości do niewypowiadania się na temat filmu Agnieszki Holland" - powiedział.

"Co to za system? Co to za wymiar sprawiedliwości, niesprawiedliwości? Cenzura już była panie (Donaldzie) Tusk, panie Neumann (poseł KO Sławomir Neumann - PAP)" - dodał. "Nie chcemy cenzury jak w PRL-u, a do tego prowadzą wyroki takie jak ten sądu III Rzeczpospolitej" - ocenił.

Premier zaapelował o wystrzeganie się politycznej poprawności i cenzury.

"Wystrzegajmy się tego, bo zobaczcie, do jakiego to poziomu prowadzi, do jakiego stanu prowadzi naszą rzeczywistość. Gdyby, nie daj Boże, Platforma albo jej sojusznicy z Lewicy np. wygrała te wybory, wprowadzą nam tutaj zakaz mówienia, zakaz jeżdżenia samochodami spalinowymi, zakaz jedzenia mięsa i inne nakazy ideologizujące rewolucję światopoglądową. A my chcemy normalnie żyć" - wyliczał. (...)

"Zielona granica": Fabula, obsada, recenzja, zwiastun

Film Agnieszki Holland miał premierę 5 września podczas festiwalu filmowego w Wenecji i został tam uhonorowany Nagrodą Specjalną jury festiwalowego.



"Przejmująco aktualna 'Zielona granica' to kino na istotny i angażujący temat, które otwiera oczy, trafia prosto w serce i nikogo nie pozostawia obojętnym. W filmie przeplatają się trzy perspektywy - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych - ale 'Zielona granica' jest przede wszystkim opowieścią o ludziach. O ludziach stawianych przed sytuacjami granicznymi. Jest filmem o odwadze, o strachu i bohaterstwie, o krzywdzie i nadziei" - czytamy w opisie dystrybutora filmu Kino Świat.

W filmie przeplatają się trzy perspektywy - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych. "Zielona granica" jest opowieścią o ludziach. O ludziach postawionych w sytuacjach granicznych.

W obsadzie międzynarodowej koprodukcji wystąpili m.in. Maja Ostaszewska , Tomasz Włosok , Piotr Stramowski , Jaśmina Polak , Marta Stalmierska , Agata Kulesza , Maciej Stuhr i Magdalena Popławska oraz zagraniczni aktorzy - Jalal Altawil, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous i Joely Mbundu.

Film trafił na ekrany polskich kin 22 września.