Prawdziwy klasyk kina znika z Netfliksa. Zgarnął aż trzy Oscary

Jeśli kochasz romantyczne opowieści w wielkim stylu, ten film po prostu musisz zobaczyć. "Rzymskie wakacje" z 1953 roku to jeden z najpiękniejszych klasyków kina, który na zawsze zapisał się w historii dzięki niezapomnianej roli Audrey Hepburn. To właśnie tutaj przyszła ikona stylu i wybitna aktorka po raz pierwszy zagrała główną rolę na dużym ekranie - i od razu zdobyła Oscara.

"Rzymskie wakacje" znikają z Netfliksa. Koniecznie sprawdź!

Film w reżyserii Willama Wylera przenosi nas do pełnego uroku Rzymu, gdzie młoda księżniczka Anna wymyka się z pałacu, by zasmakować prawdziwego życia. Spotyka amerykańskiego dziennikarza (Gregory Peck), a ich wspólna przygoda na tle wiecznego miasta staje się historią o wolności, marzeniach i miłości.

Reklama

Scenariusz do produkcji napisali Dalton Trumbo, Ian McLellan Hunter i John Dighton. Podczas 26. ceremonii rozdania nagród Akademii film zdobył aż trzy Oscary: za kostiumy, scenariusz i najlepszą aktorkę. Hepburn oprócz Oscara została uhonorowana też Nagrodą Brytyjskiej Akademii Filmowej, Nagrodą Stowarzyszenia Nowojorskich Krytyków Filmowych i Złotym Globem.

Na ekranie Peckowi i Hepburn towarzyszą m.in. Eddie Albert, Hartley Power, Laura Solari, Paola Borboni, Harcourt Williams i Margaret Rawlings.

"Rzymskie wakacje" to film pełen ikonicznych scen od Audrey Hepburn jedząca lody na Schodach Hiszpańskich po przejażdżkę Vespą ulicami Rzymu. Wielki debiut Audrey na zawsze zapisał się w historii kina. Jest to jeden z najlepszych filmów romantycznych w historii. Koniecznie go obejrzyj, zanim zniknie z oferty giganta streamingowego 26 września.

Zobacz też: To będzie największy hit przyszłego roku? Aktor jest zachwycony