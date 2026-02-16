Prawdziwe oblężenie kin! "Piep*zyć Mickiewicza 3" bije rekordy popularności

"Piep*zyć Mickiewicza 3" opowiada o tym, jak trudne staje się dorastanie w świecie, w którym wszystko dzieje się szybciej niż kiedyś. To film o młodych ludziach, którzy żyją między TikTokiem a maturą - i dopiero uczą się, czym naprawdę jest dojrzałość. Jak z tymi wyzwaniami poradzą sobie uwielbiani przez widzów bohaterowie?

Odpowiedzi na pytanie szukało wielu polskich widzów, co może oznaczać tylko jedno - do kin ruszył tłum fanów!

"Piep*zyć Mickiewicza 3": spektakularny sukces

Wynik 330 tysięcy widzów po pierwszym weekendzie wyświetlania to nie tylko sukces komercyjny, ale przede wszystkim dowód na ogromną lojalność fanów. "Piep*zyć Mickiewicza 3" bije kolejny rekord.

Równolegle z triumfem w kinach film opanował przestrzeń cyfrową. Oficjalny profil "Piep*zyć Mickiewicza" na platformie TikTok przekroczył barierę 5 milionów polubień, a hashtagi związane z filmem generują dziesiątki milionów wyświetleń. Okazuje się, że multimedialna promocja filmu działa korzystnie - ogromne zaangażowanie widzów stało się paliwem dla frekwencji.

Sukces frekwencyjny idzie w parze z misją edukacyjną i społeczną filmu, co podkreśla Tadeusz Lampka, producent filmu (MTL Maxfilm) i serii:

"Ogromnie się cieszę, że młodzi widzowie tak entuzjastycznie przyjęli serię 'Piep*zyć Mickiewicza'. Ich pozytywne reakcje mają dla mnie szczególną wartość, bo wiem, jak wymagające jest zdobycie uznania młodzieży dla polskiej produkcji. Satysfakcjonuje mnie również fakt, że widzowie - nie tylko młodsi, bo także ich rodzice i nauczyciele - utożsamiają się z bohaterami i ich problemami. Za to uznanie szerokiej widowni dziękuję twórcom i aktorom, którzy tworzą ten już kultowy fenomen".

"Piep*zyć Mickiewicza 3": o czym jest?

Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość - od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą. Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle - powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: "sprawdzam".

Film debiutował w kinach 13 lutego 2026 roku.