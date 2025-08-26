Prawdziwa jazda bez trzymanki na Prime Video. Mocny thriller nadchodzi
Na Prime Video zmierza mocny thriller w reżyserii Shane'a Blacka. W rolach głównych zobaczymy Marka Wahlberga i LaKeitha Stanfielda. O czym będzie "Nieczysta gra"?
"Nieczysta gra" jest inspirowana bestsellerowymi powieściami Donalda E. Westlake'a. "Po tym jak ostatni, starannie zaplanowany skok kończy się klęską wspólników, Parker postanawia wyrównać rachunki z Zen, odpowiedzialną za ich zdradę. Zamiast tego odkrywa, że pieniądze zniknęły - a jedynym sposobem, by je odzyskać, jest pomoc jej w dokonaniu pozornie niemożliwego zadania: kradzieży kolekcji bezcennych klejnotów i artefaktów" - przekazuje informacja prasowa.
Za reżyserię mocnego thrillera odpowiada Shane Black, a w rolach głównych wystąpią Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff oraz Thomas Jane i Tony Shalhoub.
"Okradniemy cały kraj. Zatopimy skarb warty miliardy" - słyszymy w zapowiedzi. Zwiastun zapowiada nam prawdziwą jazdę bez trzymanki. Bijatyki, szybkie auta, wyczyny kaskaderskie i dużo adrenaliny - a to wszystko zaprezentowane z idealnie wyważonym humorem. Koniecznie zobacz zwiastun tutaj.
"Nieczysta gra" zadebiutuje w Prime Video już 1 października. Nie możesz tego przegapić!
