Prawdziwa jazda bez trzymanki na Prime Video. Mocny thriller nadchodzi

"Nieczysta gra" zmierza na streaming. O czym jest fabuła?

"Nieczysta gra" jest inspirowana bestsellerowymi powieściami Donalda E. Westlake'a. "Po tym jak ostatni, starannie zaplanowany skok kończy się klęską wspólników, Parker postanawia wyrównać rachunki z Zen, odpowiedzialną za ich zdradę. Zamiast tego odkrywa, że pieniądze zniknęły - a jedynym sposobem, by je odzyskać, jest pomoc jej w dokonaniu pozornie niemożliwego zadania: kradzieży kolekcji bezcennych klejnotów i artefaktów" - przekazuje informacja prasowa.

Za reżyserię mocnego thrillera odpowiada Shane Black, a w rolach głównych wystąpią Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff oraz Thomas Jane i Tony Shalhoub.

"Okradniemy cały kraj. Zatopimy skarb warty miliardy" - słyszymy w zapowiedzi. Zwiastun zapowiada nam prawdziwą jazdę bez trzymanki. Bijatyki, szybkie auta, wyczyny kaskaderskie i dużo adrenaliny - a to wszystko zaprezentowane z idealnie wyważonym humorem. Koniecznie zobacz zwiastun tutaj.

"Nieczysta gra" zadebiutuje w Prime Video już 1 października. Nie możesz tego przegapić!

