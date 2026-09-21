Prawdę o ojcu wyjawił po latach. "Mógł czuć we mnie konkurenta"

Maciej Stuhr wiele lat temu zdecydował się podążyć śladami ojca i również rozwijać karierę aktorską. Nigdy nie krył, że to on był dla niego największą inspiracją. Przypomnijmy, że gdy po raz pierwszy pojawił się na ekranie, miał zaledwie 13 lat. W filmie "Dekalog X" (1989) Krzysztofa Kieślowskiego wcielił się w syna bohatera, granego właśnie przez Jerzego Stuhra.

"Chcąc nie chcąc, nauczył mnie zawodu, obserwowałem go od dzieciństwa, jak gra, jak traktuje ten zawód, jakich środków używa, w którym miejscu robi pauzę, jak porusza mięśniami twarzy" - przyznawał w wywiadzie dla Gazety.pl.

Maciej Stuhr szczerze o relacji z ojcem. "Miał mnie trochę za rywala"

Choć Maciej Stuhr zawsze darzył ojca dużym szacunkiem, starał się również nie zatajać faktu, że ich relacja bywała trudna. O kulisach ich życia opowiedział niedawno w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem w podcaście "W stylu Krychowiaka" w RMF FM. Aktor przyznał, że ojciec był niezwykle surowym krytykiem i rzadko kiedy zdobywał się na jakiekolwiek pochwały. Młody Stuhr rozważał również możliwość, że słynny tata mógł widzieć w nim rywala.

"Jest też pewne prawdopodobieństwo, że on tak na jakimś poziomie głębokiej psychologii miał mnie trochę za rywala. Ja nie mówię, że tak było, ale mógł czuć we mnie konkurenta, któremu po prostu nie może pójść za dobrze, bo on jednak musiał być samcem alfa" - powiedział Krychowiakowi.

W dalszej części rozmowy aktor ujawnił również, że dopiero po śmierci ojca zaczął mówić o tej relacji z większą otwartością. Mimo możliwości, jakie dało mu wychowywanie się w znanej rodzinie, w wielu sytuacjach uznawał to również za ogromny ciężar i źródło presji.

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