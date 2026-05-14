Lee Strasberg: jeden z najsłynniejszych nauczycieli aktorstwa XX wieku. Miał polskie korzenie

Lee Strasberg to absolutna legenda Hollywood. Urodził się 17 listopada 1901 roku jako Israel Strassberg w Budzanowie. Miejscowość ta niegdyś należała do Polski, dziś jednak leży na terenie Ukrainy. W 1909 roku jego rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, uciekając przed trudną sytuacją geopolityczną.

Już jako dziecko pasjonował się aktorstwem. Z czasem, gdy poznawał różne techniki budowania roli, odkrył Metodę Stanisławskiego. Bardzo go zafascynowała, gdyż łączyła w sobie psychologię, wyobraźnię, jak i bazowanie na prawdziwych doświadczeniach.

Lee Strasberg: propagator Metody Stanisławskiego. Współpracował z dzisiejszymi legendami kina

Jako dyrektor artystyczny legendarnego Actors Studio oraz założyciel Lee Strasberg Theatre & Film Institute szerzył nauki Stanisławskiego i promował inspirowane nimi aktorstwo metodyczne ("method acting"). Jest to technika, w której aktorzy dążą do pełnego utożsamienia się z postacią, często żyjąc jako ona poza planem filmowym, by osiągnąć psychologiczny realizm. Strasberg nawoływał do bazowania na tzw. pamięci emocjonalnej, autentycznych emocji, których doświadczyli aktorzy. Miało to pomóc w uniknięciu sztuczności.

"Budując graną przez siebie postać ekranową, przenikając jej psychikę, studiując cielesność i opanowując jej charakterystyczny behawior, a także wnikając możliwie głęboko w środowisko, do którego ta postać należy - aktor wnosi do filmu niezmiernie cenną i praktycznie niezastępowalną cząstkę indywidualnego i zbiorowego aktu twórczego, dzięki któremu gotowe przedstawienie okaże się takie, a nie inne" - pisał o sposobie pracy w Actors Studio historyk i teoretyk filmu Marek Hendrykowski.

Lee Strasberg osobiście uczył największe gwiazdy ekranu, w tym Marilyn Monroe, Jane Fondę, Marlona Brando, Ala Pacino, Roberta De Niro czy Dustina Hoffmana. Sam jednak nieczęsto pojawiał się w filmach. W pamięci widzów mógł zapisać się jako Hyman Roth w drugiej części "Ojca Chrzestnego" (1974) czy dziadek Sam Kirkland w "...I sprawiedliwość dla wszystkich" (1979).

Strasberg zmarł 17 lutego 1982 roku w Nowym Jorku na atak serca.

