Pracował z legendami kina. Nauczyciel aktorstwa miał polskie korzenie

Paulina Gandor

Lee Strasberg był jednym z najbardziej cenionych i wpływowych nauczycieli aktorstwa w Stanach Zjednoczonych. Nowojorskie Actors Studio, w którym działał przez wiele lat, stało się miejscem edukacji takich gwiazd jak Robert De Niro, Marlon Brando, Marilyn Monroe czy Al Pacino. Wciąż jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że propagator Metody Stanisławskiego i mentor uwielbianych artystów ma polskie korzenie.

Lee StrasbergJohn Bright/WWD/Penske Media via Getty ImagesGetty Images

Lee Strasberg: jeden z najsłynniejszych nauczycieli aktorstwa XX wieku. Miał polskie korzenie

Lee Strasberg to absolutna legenda Hollywood. Urodził się 17 listopada 1901 roku jako Israel Strassberg w Budzanowie. Miejscowość ta niegdyś należała do Polski, dziś jednak leży na terenie Ukrainy. W 1909 roku jego rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, uciekając przed trudną sytuacją geopolityczną.

Już jako dziecko pasjonował się aktorstwem. Z czasem, gdy poznawał różne techniki budowania roli, odkrył Metodę Stanisławskiego. Bardzo go zafascynowała, gdyż łączyła w sobie psychologię, wyobraźnię, jak i bazowanie na prawdziwych doświadczeniach.

Lee Strasberg: propagator Metody Stanisławskiego. Współpracował z dzisiejszymi legendami kina

Jako dyrektor artystyczny legendarnego Actors Studio oraz założyciel Lee Strasberg Theatre & Film Institute szerzył nauki Stanisławskiego i promował inspirowane nimi aktorstwo metodyczne ("method acting"). Jest to technika, w której aktorzy dążą do pełnego utożsamienia się z postacią, często żyjąc jako ona poza planem filmowym, by osiągnąć psychologiczny realizm. Strasberg nawoływał do bazowania na tzw. pamięci emocjonalnej, autentycznych emocji, których doświadczyli aktorzy. Miało to pomóc w uniknięciu sztuczności.

"Budując graną przez siebie postać ekranową, przenikając jej psychikę, studiując cielesność i opanowując jej charakterystyczny behawior, a także wnikając możliwie głęboko w środowisko, do którego ta postać należy - aktor wnosi do filmu niezmiernie cenną i praktycznie niezastępowalną cząstkę indywidualnego i zbiorowego aktu twórczego, dzięki któremu gotowe przedstawienie okaże się takie, a nie inne" - pisał o sposobie pracy w Actors Studio historyk i teoretyk filmu Marek Hendrykowski.

Lee Strasberg osobiście uczył największe gwiazdy ekranu, w tym Marilyn Monroe, Jane Fondę, Marlona Brando, Ala Pacino, Roberta De Niro czy Dustina Hoffmana. Sam jednak nieczęsto pojawiał się w filmach. W pamięci widzów mógł zapisać się jako Hyman Roth w drugiej części "Ojca Chrzestnego" (1974) czy dziadek Sam Kirkland w "...I sprawiedliwość dla wszystkich" (1979).

Strasberg zmarł 17 lutego 1982 roku w Nowym Jorku na atak serca.

