Prace nad prequelem "Rambo" nabierają tempa. W obsadzie kolejna gwiazda

Paulina Gandor

Nadchodzący film "John Rambo" jest prequelem serii, która cieszyła się popularnością na całym świecie. Produkcja zgłębi historię tytułowego bohatera i przedstawi doświadczenia, które go ukształtowały. Do obsady dołączyło właśnie kolejne znane nazwisko. Kogo zagra David Harbour?

Film "John Rambo" zapowiadany jest jako prequel kultowego filmu "Rambo: Pierwsza krew" z 1982 roku. Fabuła skupi się na wydarzeniach podczas wojny w Wietnamie, które uczyniły z Johna Rambo jednoosobową armię.

Zobacz również:

Rick Moranis w filmie "Kosmiczne jaja"
Kultowa komedia wraca po latach! Znów będzie bawić do łez?

Jak podają zagraniczne media, do obsady dołączył David Harbour ("Stranger Things", "Gran Turismo").Wcieli się w doskonale znaną fanom filmowej serii postać majora Trautmana - dowódcy i mentora Johna Rambo. We wcześniejszych produkcjach bohatera grał Richard Crenna.

Scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani, twórcy "Black Adama" i "Mauretańczyka". Za kamerą stoi Jalmari Helander, którego dwie części "Sisu" biją rekordy popularności na streamingu.

W roli młodego Rambo zobaczymy Noah Centineo. W obsadzie znaleźli się także Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White i Tayme Thapthimthong. Prace na planie rozpoczęto pod koniec stycznia 2026 roku w Bangkoku. Film nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.

Zobacz też:

Ponad 600 ról w dorobku! Brat Julii Roberts też od lat zachwyca na ekranach

Maciej Kawalski o pracy nad nową "Lalką". Tworzy przebój z plejadą polskich gwiazdPaulina GandorINTERIA.PL
