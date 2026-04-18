Prace nad prequelem "Rambo" nabierają tempa. W obsadzie kolejna gwiazda

"John Rambo": David Harbour dołącza do obsady. Kogo zagra?

Film "John Rambo" zapowiadany jest jako prequel kultowego filmu "Rambo: Pierwsza krew" z 1982 roku. Fabuła skupi się na wydarzeniach podczas wojny w Wietnamie, które uczyniły z Johna Rambo jednoosobową armię.

Jak podają zagraniczne media, do obsady dołączył David Harbour ("Stranger Things", "Gran Turismo").Wcieli się w doskonale znaną fanom filmowej serii postać majora Trautmana - dowódcy i mentora Johna Rambo. We wcześniejszych produkcjach bohatera grał Richard Crenna.

"John Rambo": prequel kultowej serii filmów

Scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani, twórcy "Black Adama" i "Mauretańczyka". Za kamerą stoi Jalmari Helander, którego dwie części "Sisu" biją rekordy popularności na streamingu.

W roli młodego Rambo zobaczymy Noah Centineo. W obsadzie znaleźli się także Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White i Tayme Thapthimthong. Prace na planie rozpoczęto pod koniec stycznia 2026 roku w Bangkoku. Film nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.

