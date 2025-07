Poznaliśmy tytuł nowej "Diuny". Jest zaskoczenie

Pierwotnie trzeci film z cyklu na podstawie książek Franka Herberta funkcjonował jako "Diuna: Mesjasz". Jednak jak podaje serwis "Variety", widowisko wejdzie do kin pod innym tytułem. Będzie to "Diuna: Część trzecia".

Potwierdzono także, że część filmu będzie realizowana przy pomocy kamer IMAX. W przeciwieństwie do "Odysei" Christophera Nolana nie zostaną one jednak wykorzystane podczas całości zdjęć. Sugerował to wcześniej Richard Gelfond, szef Imaksa, w wywiadzie dla stacji CNBC.

Reklama

Wideo "Diuna: Część druga" [trailer 3]

"Diuna: Część trzecia". Co wiemy o filmie?

Swoje role z poprzednich dwóch części "Diuny" powtórzą Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem i Anya Taylor-Joy. Dołączą do nich Nakoa-Wolf Momoa i Ida Brooke jako dzieci Paula Atrydy i Chani, Leto II i Ghanima.

Grega Freisera, nagrodzonego Oscarem operatora dwóch poprzednich filmów, zastąpi Linus Sandgren, laureat nagrody Akademii za „La La Land”. Hans Zimmer powróci jako kompozytor.

Denis Villeneuve po "Diunie" weźmie się za Jamesa Bonda

Villeneuve wydaje się w pełni skupiony na zamknięciu trylogii. Reżyser zapowiedział, że cykl na podstawie książek Herberta może być później kontynuowany bez jego udziału. On sam ma już kolejny projekt – niedawno ogłoszono, że będzie odpowiadał za najnowszy film o przygodach Jamesa Bonda.