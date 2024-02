Poznaliśmy skład jury konkursu głównego na prestiżowej imprezie

Skład jury konkursu głównego, którego przewodniczącą będzie kenijska aktorka Lupita Nyong’o, podali organizatorzy wydarzenia w czwartkowym komunikacie. W gremium zasiądą: amerykański aktor, scenarzysta i reżyser Brady Corbet, hongkońska reżyserka i scenarzystka Ann Hui, niemiecki reżyser i scenarzysta Christian Petzold, hiszpański reżyser Albert Serra, włoska aktorka Jasmine Trinca oraz ukraińska pisarka i poetka Oksana Zabużko.



Berlinale 2024: 20 filmów powalczy o Złotego Niedźwiedzia

W konkursie głównym wystartuje 20 filmów, wśród nich "Another End" Piera Messiny, "Architecton" Victora Kossakovsky'ego, "Black Tea" Abderrahmane Sissako, "La Cocina" Alonso Ruizpalaciosa, "Dahomey" Mati Diop, "A Different Man" Aarona Schimberga i "The Empire" Bruno Dumonta.

Szansę na główną nagrodę mają również "Gloria!" Margherity Vicario, "Suspended Time" Oliviera Assayasa, "From Hilde, With Love" Andreasa Dresena, "My Favourite Cake" Maryam Moghaddam, "Langue Etrangere" Claire Burger, "Who Do I Belong To" Meryam Joobeur, "Pepe" Nelsona Carlosa De Los Santosa Ariasa, "Shambhala" Min Bahadura Bhama, "Dying" Matthiasa Glasnera, "The Devil's Bath" Veroniki Franz i Severina Fiali, "Sons" Gustava Moellera, "A Traveler's Needs" Honga Sangsoo oraz "Small Things Like These" Tima Mielantsa.

W sekcji specjalnej będzie można zobaczyć m.in. "Turn in the Wound" Abla Ferrary, "Shikun" Amosa Gitaia, a także "At Averroes & Rosa Parks" Nicolasa Philiberta, ubiegłorocznego laureata Złotego Niedźwiedzia. Odnajdziemy tu również polski akcent - pokaz "Treasure" Julii von Heinz, w którym obok Leny Dunham i Stephena Fry'a wystąpił Zbigniew Zamachowski. "Treasure" jest adaptacją powieści "Too Many Men" Lily Brett. Obraz śledzi losy kobiety, która razem ze swoim ocalałym z Holokaustu ojcem wyrusza w podróż do Polski.

Berlinale 2024: Martin Scorsese z nagrodą honorową

W grudniu 2023 roku ogłoszono, że w trakcie festiwalu Honorowego Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości odbierze Martin Scorsese. Jak przypomnieli organizatorzy, jeden z najbardziej wpływowych filmowców na świecie ma na swoim koncie ponad 70 filmów.

"Wiele z jego dzieł zapisało się w historii kina, a wszechstronność jego dorobku jest wyjątkowa. Do jego najbardziej znanych filmów należą 'Taksówkarz' , (1975, Złota Palma w Cannes w 1976 r.), 'Wściekłego byk' (1980 r., pozakonkursowo pokazany w Berlinie w 1981 r.), 'Po godzinach' (1985 r., nagroda za reżyserię w Cannes w 1986 r.), 'Kolor pieniędzy' (1986 r.), 'Chłopcy z ferajny' (1990 r.), 'Przylądek strachu' (1991 r., konkurs Berlinale 1992 r.), 'Wiek niewinności' (1993 r.), 'Kasyno' (1995 r.), 'Gangi Nowego Jorku' (2002 r., pokaz poza konkursem na festiwalu w Berlinie w 2003 r.)" - przypomnieli.



74. Berlinale odbędzie się w dniach 15-25 lutego.