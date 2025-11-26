Poznaliśmy datę 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wydarzenie odbędzie się w dniach 21-26 września 2026 roku.



"Po pełnej sukcesów i frekwencyjnych rekordów jubileuszowej edycji, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych z ufnością i pewnością wkracza w nowe pięćdziesięciolecie. Jak co roku, sześć wrześniowych dni wypełnią premierowe pokazy najnowszych polskich filmów, projekcje starannie wyselekcjonowanej klasyki oraz spotkania z filmowczyniami i filmowcami, którzy licznie odwiedzają Gdynię, by wspólnie celebrować to jedyne w swoim rodzaju święto polskiego kina" - czytamy w informacji prasowej.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (FPFF) to najważniejsze święto polskiego kina. Co roku na festiwal do Gdyni przyjeżdżają reżyserzy, aktorzy, producenci, krytycy filmowi, dziennikarze i widzowie. Główną nagrodą festiwalu są Złote Lwy, przyznawane najlepszej produkcji w Konkursie Głównym.