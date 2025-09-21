Priyanka Chopra to indyjska aktorka, piosenkarka i producentka filmowa. W 2000 roku zdobyła tytuł Miss World, a następnie stała się jedną z największych gwiazd Bollywood, odnosząc później sukces także w Hollywood. Z kolei Nick Jonas to piosenkarz, autor tekstów i aktor, który wraz z braćmi, Kevinem i Joe, tworzy zespół Jonas Brothers. Romans Chopry i Jonasa rozpoczął się w 2016 roku od wysłanej wiadomości. Choć dzieli ich 10 lat różnicy, dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo i są uważani przez wielu za tzw. "power couple".

Priyanka Chopra i Nick Jonas: historia miłości

Chopra w wywiadzie dla magazynu Vogue opowiedziała o początkach znajomości z Jonasem, które sięgają 2016 roku. Muzyk skontaktował się z nią przez Twittera, proponując wspólne wyjście na randkę.

"Słyszę od kilku wspólnych znajomych, że powinniśmy się spotkać" — napisał.

Aktorka podała mu swój numer telefonu, a wkrótce zaczęli wymieniać się wiadomościami tekstowymi, które Jonas opisał w Vogue jako "przyjacielskie, z nutą flirtu". Para spotkała się osobiście po raz pierwszy w 2017 roku na imprezie Vanity Fair, gdzie Jonas ukląkł przed nią na jedno kolano.

"To wszystko działo się przy całej masie ludzi" - wspomina. "Powiedziałem: 'Jesteś prawdziwa. Gdzie byłaś przez całe moje życie?'".

Na poważnie zaczęli spotykać się w okolicach 2018 roku, a ich relacja rozwijała się błyskawicznie. Coraz częściej pokazywali się razem na branżowych wydarzeniach, a Priyanka towarzyszyła Nickowi nawet podczas trasy koncertowej. W tym samym roku media obiegły szczęśliwe wieści o ich zaręczynach, a zaledwie kilka miesięcy później wzięli ślub. Ślubna uroczystość rozpoczęła się w Indiach 1 grudnia 2018 roku od ślubu chrześcijańskiego, który poprowadził ojciec piosenkarza. Następnego dnia odbyła się ceremonia hinduistyczna, oddająca hołd korzeniom Chopry.

Zdjęcie Priyanka Chopra i Nick Jonas / Pascal Le Segretain / Getty Images

W kolejnych latach zarówno Priyanka, jak i Nick rozwijali swoje kariery: ona w serialu "Cytadela", on w zespole Jonas Brothers, a ich małżeńska sielanka trwała dalej. W 2022 roku powitali na świecie pierwsze dziecko. Para została rodzicami córeczki, którą nazwali Malti Marie.

"Jesteśmy przepełnieni radością, mogąc potwierdzić, że powitaliśmy dziecko urodzone dzięki surogatce. Z szacunkiem prosimy o prywatność w tym wyjątkowym czasie, gdy skupiamy się na naszej rodzinie" - napisali na Instagramie.