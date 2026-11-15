Poznali się na planie kultowego serialu. Ukrywali swój związek, przyznali się po latach

David Giuntoli i Bitsie Tulloch: poznali się na planie kultowego serialu

David Giuntoli i Bitsie Tulloch poznali się na planie serialu "Grimm". W emitowanej przez sześć sezonów produkcji aktor wcielał się w detektywa Nicka Burkhardta, który był potomkiem tajemniczych łowców określanych jako Grimm. Jego zadaniem było utrzymywanie równowagi między realnym światem, a baśniowym, który zamieszkują stwory znane jako Wesen. Tulloch grała jego serialową ukochaną, Juliette Silverton.

"10 lat temu zadebiutował serial 'Grimm'.Uważano, że okaże się klapą i zostanie zdjęty z anteny po zaledwie kilku odcinkach. Stało się jednak inaczej. Okazał się zaskakująco wielkim hitem. Kolejne 6 lat było dla mnie czasem pełnym zarówno wdzięczności, jak i wyczerpania. Przez cały ten okres mogłem liczyć na wsparcie niezwykle utalentowanej obsady, ekipy technicznej oraz zespołu twórców. Stali się oni, a w jednym szczególnym przypadku nawet dosłownie, moją rodziną. Dziękuję wszystkim wspaniałym fanom za to, że odmieniliście moje życie w najlepszy możliwy sposób" - napisał Giuntoli na Instagramie 18 października 2021 roku, 10 lat od premiery "Grimm".

Bitsie Tulloch, David Giuntoli Gilbert Flores/Variety via Getty Images Getty Images

David Giuntoli i Bitsie Tulloch: ukrywali swój związek, przyznali się po latach

Choć Giuntoli i Tulloch spotykali się od dłuższego czasu, dopiero w 2014 roku Elizabeth oficjalnie potwierdziła, że jest w związku z Davidem. "Długo to ukrywaliśmy, ale teraz już wszyscy wiedzą" - powiedziała w rozmowie z Zap2it Bitsie.

Zaręczyli się dwa lata później, a w 2017 roku stanęli na ślubnym kobiercu. "Ożeniłem się z nią. Zagrałem przed nią na niewidzialnej gitarze. Przestraszyłem ją. To będzie szalona jazda" - dzielił się radosną nowiną aktor na Instagramie. Wraz z żoną nie unika mediów społecznościowych. Często zamieszczają wspólne zdjęcia i nawet fotografie wraz z córką.

Z okazji Dnia Ojca Tulloch opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym napisała: "Vivian i ja jesteśmy największymi szczęściarami na świecie. Jestem ci ogromnie wdzięczna, za twoje bezgraniczne oddanie i miłość. Nic nie jest dla ciebie ważniejsze niż bycie mężem i ojcem, a każdego dnia udowadniasz nam to swoimi czynami".

"Bitsie kocha Vivian całym sercem" - pisał z kolei Giuntoli. "Potrafi być przy niej zabawna i szalona, a jednocześnie zawsze staje w jej obronie. W jej głowie nieustannie pracuje jakiś mechanizm. Ciągle wymyśla coś dla dobra Viv (czego dowodem są e-maile z listami zadań, które zastaję każdego ranka, gdy się budzę). Przy niej Viv czuje się całkowicie bezpieczna i kochana".

David Giuntoli i Bitsie Tulloch: grają w uwielbianych produkcjach

David Giuntoli, który lata temu był brany pod uwagę do roli Supermana w "Człowieku ze stali", po "Grimm" zagrał w popularnym serialu "A Million Little Things", który przedstawiał losy grupki przyjaciół i ich rodzin. Kiedy jeden z nich podejmuje tragiczną w skutkach decyzję, reszta postanawia odmienić swoje życie.

Elizabeth Tulloch jest znana wielu widzom dzięki "Grimm" oraz produkcjom z uniwersum. Zagrała Lois Lane w "Superman i Lois" i pojawiła się gościnnie w innych serialach ze świata superbohaterów - "Supergirl", "Arrow", "Batwoman", "Legendy jutra".

Para często pojawia się na popkulturowych konwentach, a na ich panelach sala zawsze jest wypełniona po brzegi.

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