Poznali się na planie głośnego serialu. Są nierozłączni od 17 lat

Anna Paquin wygrała Oscara w wieku 11 lat

W 1994 roku Gene Hackman ogłosił, że Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie "Fortepian" otrzymuje Anna Paquin. Na scenę weszła przestraszona dziewczynka, która nie była w stanie wydobyć z siebie ani jednego słowa. Jedenastolatka została drugą w historii najmłodszą laureatką Oscara. W "Fortepianie" w reżyserii Jane Campion zagrała Florę McGrath, córkę głuchoniemej kobiety. Tak narodziła się nowa gwiazda kina.

Jako dziecko marzyła, by zostać premierem Nowej Zelandii albo prawnikiem, ale rola w "Fortepianie", do którego wygrała casting, pokonując blisko 5000 kandydatek, sprawiła że Anna poświęciła się graniu. Zanim skończyła 16 lat, miała już na swoim koncie współpracę z takimi reżyserami, jak Franco Zeffirelli (rola młodej Jane w "Jane Eyre") czy Steven Spielberg (królowa Izabela II w "Amistad"). Po rolach w filmach "Harmider" i "Spacer po księżycu" zaczęła specjalizować się w portretowaniu zbuntowanych nastolatek. W pamięci widzów zapisała się również jako Marie/Rouge z serii "X-Men".

"Czysta krew" połączyła Annę z miłością jej życia

W 2008 roku aktorka postanowiła przyjąć rolę w głośnym serialu "Czysta krew" produkcji HBO, który - jak się okazało - nie tylko zmienił jej filmowy wizerunek, ale również życie osobiste.

Podczas castingu Anna poznała angielskiego aktora Stephena Moyera i od razu nawiązała się między nimi nić porozumienia. Moyer został obsadzony w roli wampira, Billa Comptona, a Paquin w roli umiejącej czytać w myślach Sookie Stackhouse. Pomiędzy ekranowym duetem szybko narodził się romans, co zaowocowało formalnym związkiem.

"Trzeciego lub czwartego dnia - zabrzmi to ckliwie - ale wiedziałem, że chcę spędzić z nią resztę życia" - powiedział aktor w jednym z wywiadów.

Zdjęcie Anna Paquin i Stephen Moyer podczas promowania "Czystej krwi" w 2008 roku / Michael Buckner / Getty Images

Stephen był wcześniej związany z dziennikarką Lorien Haynes, z którą doczekał się syna Billa i córki Lilac. W 2008 roku szybko sfinalizował rozwód i zaczął układać swoje życie na nowo.

Dwa lata po rozpoczęciu serialu "Czysta krew", w sierpniu 2010 roku, Paquin i Moyer wzięli ślub w Malibu podczas romantycznej ceremonii w gronie najbliższych. "To był piękny wieczór na ślub. Zachód słońca był zachwycający" - powiedzieli w rozmowie z "People".

Anna i Stephen nie czekali długo z decyzją powiększeniu rodziny. Już w 2012 roku na świat przyszły bliźniaki dwujajowe - syn Charlie i córka Poppy. "Dzieci urodziły się kilka tygodni przed terminem, ale cieszą się dobrym zdrowiem, a zarówno mama, jak i tata są przeszczęśliwi" - informował "E! News" we wrześniu 2012 roku.

Stephen Moyer uwielbia pracować z żoną

Po założeniu rodziny Anna Paquin i Stephen Moyer dalej kontynuowali swoje kariery. Para uwielbia pracować razem. W 2019 roku Stephen pomagał żonie przy jej serialu "Flack". W 2024 roku debiutował ich wspólny film "A Bit of Light", w którym Anna wcieliła się w Ellę. Moyer wyreżyserował produkcję.

"Ludzie często nas pytają: 'Czy to nie dziwne pracować z małżonkiem?'. A my na to: 'No cóż, tak się poznaliśmy'. Wcześniej byliśmy na planie codziennie razem przez siedem lat. Tak naprawdę, kiedy nie pracujemy razem, czuję że za nią tęsknię" - wyznał Moyer podczas promowania filmu.

Zdjęcie Stephen Moyer i Anna Paquin / Dave J Hogan / Getty Images

