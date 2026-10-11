Poznali się na planie filmowego hitu. Jak mówi, już nigdy razem nie wystąpią

Saoirse Ronan i Jack Lowden: poznali się na planie filmu

Saoirse Ronan i Jack Lowden poznali się na planie filmu "Maria, królowa Szkotów" (2018). Ona zagrała tytułową rolę, Lowden drugiego męża Marii, Henry'ego Stuarta. Byli parą na ekranie, jednak uczucie połączyło ich poza nim. Członkowie ekipy zauważyli, że para świetnie się dogaduje, jednak swój związek trzymali w tajemnicy, szczególnie przed mediami.

Często widywano ich razem, więc w mediach pojawiały się plotki. Ronan i Lowden jednak odmawiali wszelkich komentarzy, a jak już wchodzili w dialog z prasą, to po to, żeby dać jej do zrozumienia, że ich związek to nie sprawa gazet.

Podczas rozmowy z Telegraph Ronan powiedziała dziennikarce, że nie może pytać o jej związek, a w wywiadzie z ES Magazine Lowden oświadczył, że jego relacja nie jest tematem dla prasy. Aktorska para wzięła ślub w tajemnicy w lipcu 2024 roku. We wrześniu 2025 roku Ronan i Lowden zostali rodzicami. Do tej pory nie zdradzili mediom płci, imienia czy dokładnej daty narodzin dziecka.

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Jack Lowden, Saoirse Ronan Jeff Spicer/Getty Images Getty Images

Saoirse Ronan i Jack Lowden: całkowicie sobie ufają

Z chęcią jednak wypowiadają się o sobie nawzajem, jeśli pytania dotyczą projektów i talentu swojej drugiej połówki. "Ta kobieta to prawdziwa siła natury na ekranie, jak i poza nim. Jest też nieustraszona i znakomita (...) Imponuje mi nie tylko jej praca, ale także to, jak zachowuje się na planie" - opowiadał Lowden podczas panelu z obsadą "Marii, królowej Szkotów".

W 2022 roku Saoirse Ronan wypowiedziała się w samych superlatywach na temat Lowdena w rozmowie z People. Jak zaznaczyła, całkowicie ufa jego opinii. "Wiem, że kiedy mówi, że coś działa, to naprawdę tak jest, bo nigdy niczego nie koloryzuje. To bardzo pomaga, mieć kogoś, komu naprawdę się ufa".

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Saoirse Ronan i Jack Lowden: "trzeba wyprowadzić psa, ugotować obiad"

Choć Ronan i Lowden wyprodukowali razem doceniony film "The Outrun", w którym Saoirse zagrała główną rolę, to na razie nie planują pojawić się razem na planie kolejnej produkcji.

"Chciałabym, żebyśmy znów razem pracowali. Mówiłam mu, że bardzo zależy mi na wspólnym występie w sztuce, bo jest świetny na scenie (...)" - mówiła na łamach People, wspominając, że są tak samo częścią swojego zawodowego życia, jak i prywatnego.

"Jeżeli trafi się odpowiedni projekt, to myślę, że byłaby to świetna okazja, żebyśmy zagrali razem. Nie wiem. Wydaje mi się, że on uważa, iż taka praca byłaby dziwna. Uważa, że to dziwne pracować z przyjaciółmi".

A co aktorka myśli o plotkach, w których jej męża typuje się jako następcę Daniela Craiga w kolejnych filmach o przygodach Jamesa Bonda?

"Szczerze, to tak naprawdę nie rozmawiamy o tym w domu. Trzeba wyprowadzić psa, przygotować obiad".

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