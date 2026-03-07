"Uśmiechnij się": niespodziewany sukces horroru

"Uśmiechnij się" okazało się niespodziewanym hitem 2022 roku. Horror w reżyserii Parkera Finna kosztował 17 milionów dolarów, a zarobił ponad 217 milionów na całym świecie. Bohaterką filmu jest psycholożka, która musi się zmierzyć z tajemniczą istotą, opętującą kolejne osoby. Te po tygodniu giną w straszliwy sposób, zawsze z upiornym uśmiechem na twarzy. W roli głównej wystąpiła córka Kevina Bacona, Sosie Bacon.

Sukces pierwszej części sprawił, że niemal natychmiast ogłoszono rozpoczęcie prac nad drugą. Ta natomiast skupiała się na światowej gwieździe muzyki pop, Skye Riley (Naomi Scott), która wyrusza w trasę koncertową i zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających oraz niewytłumaczalnych wydarzeń. Przytłoczona narastającymi okropnościami i presją sławy, Skye jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, zanim wymknie się ono spod kontroli.

Jak podaje portal Dread Central oraz reporter Jeff Sneider, powstanie trzeciej odsłony jest wyłącznie kwestią czasu.

"Uśmiechnij się": powstanie trzecia część horroru. Zajdzie jednak ważna zmiana

Choć produkcja została już potwierdzona, Sneider sugeruje, że w projekcie zajdzie kluczowa zmiana. Twórca powstałych dotychczas tytułów, Parker Finn, najprawdopodobniej nie zostanie reżyserem trzeciej części. Na ten moment nie wiadomo, kto miałby przejąć po nim tę funkcję.

Finn skupia się obecnie na realizacji remake'u filmu "Opętanie" Andrzeja Żuławskiego z 1981 roku. W rolach głównych zobaczymy Margaret Qualley i Calluma Turnera. Produkcja zostanie zrealizowana pod szyldem studia Paramount.

