Powstanie nowa wersja kultowej komedii romantycznej. Poznaliśmy nazwisko reżysera

Portal Deadline donosi, że powstanie nowa wersja filmu "Masz wiadomość". Za reżyserię odpowie Jason Orley, znany z takich produkcji jak: "Dorastanie z przytupem", "Wróć do mnie" oraz "Zupełnie nic". Orley pracuje obecnie nad nową wersją scenariusza na podstawie tekstu Deborah Kaplan i Harry'ego Elfonta.

Szczegóły dotyczące fabuły nowej produkcji są na razie utrzymywane w tajemnicy.

"Masz wiadomość": kultowa komedia romantyczna

"Masz wiadomość" w reżyserii Nory Ephron opowiada historię Kathleen Kelly (Meg Ryan), właścicielki niewielkiej, niezależnej księgarni w Nowym Jorku. Jej życie komplikuje się, gdy w sąsiedztwie otwiera się duża księgarnia należąca do Joe Foxa (Tom Hanks). W rzeczywistości są biznesowymi rywalami, a w świecie wirtualnym nieświadomie nawiązują ze sobą internetową znajomość. Z czasem ich korespondencja przeradza się w coś więcej, a bohaterowie zakochują się w sobie, nie wiedząc, z kim tak naprawdę wymieniają wiadomości.

Produkcja trafiła do kin w grudniu 1998 roku i zarobiła na całym świecie ponad 250 mln dolarów.

Dla Hanksa i Ryan był to trzeci wspólny film, po "Joe kontra wulkan" oraz "Bezsenności w Seattle". "Masz wiadomość" okazało się również ostatnim wspólnym projektem duetu z uwielbianą reżyserką Norą Ephron.