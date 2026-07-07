Powstanie nowa historia na bazie kultowego "Nagiego instynktu". Ujawniono pewien szczegół!

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Powstanie nowa historia na bazie kultowego "Nagiego instynktu"? "Skończyłem scenariusz i zobaczymy. Catherine Tramell, którą wcześniej zagrała Sharon Stone, pojawia się w tym scenariuszu. Jest też nowa postać" - mówi Joe Eszterhas, autor scenariusza do kultowego thrillera erotycznego "Nagi instynkt".

Michael Douglas i Sharon Stone patrzą sobie w oczy podczas tańca w scenie filmu „Nagi instynkt”.
Michael Douglas i Sharon Stone w filmie "Nagi instynkt"materiały dystrybutora

Będzie nowy "Nagi instynkt"? Scenarzysta zdradził ważny szczegół fabuły

Joe Eszterhas, autor scenariusza kultowego "Nagiego instynktu" z 1992 roku, z Sharon Stone i Michaelem Douglasem w rolach głównych, napisał nową historię na bazie erotycznego thrillera.

Latem 2025 roku Eszterhas zapowiedział rozpoczęcie pisania scenariusza rebootu "Nagiego instynktu". Tekst u niego zamówiło studio United Artists. Jak wyznał w niedawnym wywiadzie dla magazynu "Interview", prace zostały właśnie ukończone. Przy okazji autor zdradził pewien szczegół, który może nadać ton całemu filmowi.

"Skończyłem scenariusz i zobaczymy. Catherine Tramell, którą wcześniej zagrała Sharon Stone, pojawia się w tym scenariuszu. Jest też nowa postać, jej córka Jezebel. Nie mogę za wiele o tym mówić" - stwierdził scenarzysta.

Jak zapowiedział, jego nowy scenariusz jest "dziką i orgiastyczną przejażdżką".

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To nie pierwsze nawiązanie do "Nagiego instynktu"

Powstający film nie będzie pierwszym nawiązaniem do głośnej produkcji z 1992 roku. W 2006 roku Tramell powróciła w filmie "Nagi instynkt 2", który został bardzo źle przyjęty przez widzów, a jeszcze gorzej przez krytyków.

Eszterhas nie miał z tym filmem nic wspólnego - udzielił tylko zgody na wykorzystanie wymyślonej przez siebie postaci.

"Zapłacili mi 1,5 mln dolarów, żebym nie miał z tym nic wspólnego. (...) Całość była naprawdę nudna. Nie było w niej żadnego humoru. Brakowało jej pikanterii, autentyczności i dowcipu, które charakteryzowały oryginał" - opowiadał. tłumaczy Eszterhas.

Scenarzysta liczy, że dzięki nowej historii uda mu się wrócić do hollywoodzkiej czołówki.

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