Słynny film wyniósł go na szczyt. Timothée Chalamet zagra w kontynuacji?

Czterokrotnie nominowany do Oscara Timothée Chalamet wypowiedział się niedawno na temat możliwości realizacji kontynuacji hitu z 2017 roku.

"Świetne pytanie. Nigdy nie mów nigdy, ale… Wychowałem się w przekonaniu, że nie należy sięgać po coś, co jest ludziom tak bliskie i drogie" - powiedział magazynowi "Vanity Fair".

"A czy chciałbym ponownie pracować z Lucą? Bez wahania" - skwitował.

Po raz ostatni Guadagnino i Chalamet spotkali się podczas pracy przy filmie "Do ostatniej kości" z 2022 roku, który zdobył dwie statuetki na MFF w Wenecji - za najlepszą reżyserię oraz za najlepszy debiut aktorski (Taylor Russell).

"Tamte dni, tamte noce": o czym opowiadał film?

Produkcja "Tamte dni, tamte noce" powstała na podstawie książki André Acimana z 2007 roku. Opowiada o wkraczaniu w dorosłość, pożądaniu, jak i o radości z życia oraz docenianiu jego piękna.

Film skupia się na namiętnej miłości między Elio Perlmanem (Timothée Chalamet) a Oliverem (Armie Hammer), doktorantem, który przychodzi pogłębić swoją wiedzę o kulturze grecko-rzymskiej u ojca Elio.

Po premierze film spotkał się z ogromnym uznaniem widowni; w 2018 otrzymał m.in. Oscara, nagrodę BAFTA i Critics' Choice za najlepszy scenariusz adaptowany (James Ivory). W rankingu najlepiej ocenianych dzieł romantycznych na Rotten Tomatoes pokonał nawet kultową produkcję "Casablanca" (1942).

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