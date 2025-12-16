Disney szykuje kolejny aktorski remake jednej ze swoich kultowych animacji. Po raz kolejny sięga po "Piękną i Bestię", tym razem jednak planuje skupić się na postaci Gastona, głównego antagonisty tej historii. Jak informują źródła Deadline, projekt znajduje się obecnie na wczesnym etapie rozwoju. Scenariusz pisze Dave Callaham, a producentką filmu jest Michelle Rejwan. Na razie nie ogłoszono nazwiska reżysera.

Dotychczas powstała animowana wersja "Pięknej i Bestii" z 1991 roku, która przeszła do historii jako pierwsza animacja nominowana do Oscara w kategorii Najlepszy Film. W 2017 roku do kin trafił aktorski remake w reżyserii Billa Condona. Produkcja odniosła ogromny sukces finansowy, zarabiając na całym świecie ponad miliard dolarów.

"Piękna i Bestia" to ponadczasowa historia, która skupia się na Belli. Inteligentna i niezależna dziewczyna trafia do zamku Bestii - księcia zaklętego za swoją pychę i okrucieństwo. Choć początkowo przerażająca, Bestia stopniowo ujawnia swoją wrażliwą naturę, a między bohaterami rodzi się uczucie zdolne przełamać rzuconą na niego klątwę.

Remake’i live action, czyli aktorskie (lub częściowo aktorskie) adaptacje klasycznych animacji Disneya, powstają już od lat 90., jednak prawdziwy wysyp tego typu produkcji nastąpił po 2010 roku. Do najważniejszych z nich należą m.in. "Aladyn", "Król Lew", "Mulan", "Mała syrenka" oraz "Lilo i Stitch". Filmy te często spotykają się z krytyką, głównie ze względu na brak oryginalności, kiepskiej jakości efekty CGI oraz odejścia od znanych widzom wersji fabularnych.

