Gwiazdy chcą trzeciej części "Diabeł ubiera się u Prady"

Ekrany światowych kin podbija właśnie druga część uwielbianej przez widzów produkcji z 2006 roku. Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt - gwiazdy filmów "Diabeł ubiera się u Prady" i "Diabeł ubiera się u Prady 2" - chcą kontynuacji serii.

W najnowszym wywiadzie dla magazynu "People" aktorki wyznały, że marzy im się występ w kolejnej części kinowego hitu. Stawiają jednak warunki. Jakie?

"Dobry scenariusz" - powiedziała bez wahania Streep. "Wszystko zależy od scenariusza" - stwierdziła Blunt. Hathaway dodała, że ważna jest dla niej również obecność pozostałych kluczowych członków obsady. "To musi być nasza czwórka" - doprecyzowała Blunt, odnosząc się do ich kobiecego tria oraz Tucciego, który sportretował Nigela Kiplinga. "No i wszyscy muszą jeszcze żyć" - podsumowała żartobliwie Streep.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" podbija kina

Poprzedni weekend w kinach należał do filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2". Kontynuacja komedii z Meryl Streep i Anne Hathaway zarobiła w Stanach Zjednoczonych 77 mln dolarów, a na całym świecie 233 mln dolarów. Wpływy znacznie przekroczyły prognozy analityków.

Obraz w reżyserii Davida Frankela przy budżecie sięgającym 35 mln dolarów zarobił już w kinach ponad dziesięć razy więcej.

Akcja kontynuacji głośnej komedii z 2006 roku rozgrywa się w czasie, gdy demoniczna szefowa magazynu "Runway" - w tej roli ponownie Meryl Streep - walczy o przetrwanie pisma w obliczu postępującego kryzysu prasy drukowanej. Wraz z niegdysiejszą podwładną (Anne Hathaway) musi teraz zabiegać o względy poniżanej byłej asystentki (Emily Blunt), której wsparcia jej tytuł desperacko potrzebuje.

Film trafił na ekrany polskich kin 1 maja 2026 roku.