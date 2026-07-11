Powstanie biografia legendarnego komika. Kto zagra Louisa de Funèsa?

Historia Louisa de Funèsa na wielkim ekranie. Kto zagra legendę francuskiego kina?

Biografia uwielbianego na całym świecie Louisa de Funèsa znajduje się obecnie na wczesnym etapie, a rozpoczęcie zdjęć zaplanowano na wiosnę 2027 roku. Reżyserem filmu będzie Benjamin Euvrard. Producentem natomiast został producent Romain Rojtman ("Za jakie grzechy, dobry Boże?").

Akcja filmu rozpocznie się w 1964 roku, przełomowym roku w karierze aktora, gdy premierę miały takie produkcje jak "Żandarm z Saint-Tropez", "Fantomas" oraz "Napad na bank".

W roli Louisa de Funèsa zobaczymy 37-letniego Pierre'a Lottina, który ma na koncie występy w filmach "Kiedy nadchodzi jesień" i "Obcy" François Ozona. W 2026 roku otrzymał Cezara dla najlepszego aktora drugoplanowego za kreację stworzonym w drugim z wymienionych filmów.

Pierre Lottin Marc Piasecki/WireImage Getty Images

Louis de Funès: nazywano go francuskim Chaplinem. Karierę zrobił dopiero po 50-tce

Urodzony 31 lipca 1914 roku Louis de Funès uznawany jest za jednego z najwybitniejszych aktorów komediowych w historii francuskiej kinematografii. Talent aktorski Louis przejawiał od najmłodszych lat. Początkowo występował przed rodzeństwem, później zaś przed szkolnymi kolegami, których sympatię zaskarbił sobie dzięki parodiowaniu nauczycieli.

Dorobek Louisa de Funesa to ponad 140 ról filmowych i przeszło 100 teatralnych. Nim jednak zdobył popularność słynną rolą sierżanta Ludovica Cruchot z filmu "Żandarm z Saint-Tropez" (1964), zmagał się z wieloma przeciwnościami. Dorabiał jako dekorator wystaw sklepowych, pomocnik księgowego, kreślarz, był też pianistą jazzowym. Jego kariera nabrała tempa dopiero po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia, czego jednak nigdy nie żałował. Uważał bowiem, że to właśnie dzięki temu osiągnął taki sukces.

Aktor często wspominał, że w filmach gra rolę własnej matki, która była dla niego najlepszym profesorem komedii. Wzorował się na jej cholerycznych napadach, umiejętnie je przejaskrawiając. Do jego wielkich inspiracji należeli jednak także wielcy aktorzy kina niemego, jak Charlie Chaplin i Buster Keaton. To od nich nauczył się, że można wywoływać salwy śmiechu, przy jednoczesnym zachowaniu poważnego wyrazu twarzy.

Do najsłynniejszych filmów z jego udziałem należą m.in. "Wielkie wakacje" (1967), "Skrzydełko czy nóżka" (1976) czy "Kapuśniaczek" (1981).

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