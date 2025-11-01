Powstaną cztery filmy o Czwórce z Liverpoolu. Kolejne nazwiska w obsadzie

"Beatles": Powstaną aż cztery filmy o Czwórce z Liverpoolu

Sam Mendes ("American Beauty", "1917") pracuje obecnie nad filmami poświęconymi Beatlesom. Wpadł na ambitny pomysł, by zrealizować cztery filmy biograficzne o zespole, z czego każdy przedstawi historię jednego z muzyków legendarnej czwórki: Johna Lennona, Paula McCartneya, George’a Harrisona i Ringo Starra.

Wszystkie produkcje, które powstaną pod szyldem Sony Pictures, będą miały oddzielne, kinowe premiery. W filmowych biografiach zobaczymy: Harrisa Dickinsona (John Lennon), Paula Mescala (Paul McCartney), Josepha Quinna (George Harrison) i Barry'ego Keoghana (Ringo Starr).

"Beatles": Utalentowane aktorki dołączają do obsady

Teraz poznaliśmy nazwiska aktorek, które zagrają ich żony. Saoirse Ronan ("The Outrun") zagra Lindę McCartney, Anna Sawai ("Szogun") wcieli się w postać Yoko Ono, Aimee Lou Wood ("Toxic Town") - Pattie Boyd, a Mia McKenna-Bruce ("Sister Wives") - Maureen Starkey.

"Maureen, Linda, Yoko i Pattie to cztery fascynujące postacie - jestem zachwycony, że udało się nam przekonać cztery z najbardziej utalentowanych aktorek, aby dołączyły do tej niezwykłej przygody" - napisał w oświadczeniu Mendes.

Swego czasu reżyser ujawnił również, że wszystkie produkcje będą miały premierę kinową w kwietniu 2028 roku.

"Nie robimy tylko jednego filmu o Beatlesach - robimy cztery. Być może jest to szansa, by zrozumieć ich nieco głębiej" - zapowiedział Mendes.

