"Opętanie": amerykański remake filmu Andrzeja Żuławskiego

Pierwsze doniesienia o projekcie pojawiły się w 2024 roku. O prawa do tytułu walczyły cenione studia, w tym A24, Warner Bros, Sony oraz zwycięski Paramount. Nową wersję "Opętania" zrealizuje Parker Finn, który w ostatnich latach wyreżyserował dwie części horroru "Uśmiechnij się".

Wiemy już, kogo zobaczymy w głównych rolach. Do projektu zaangażowano znaną z "Substancji" i "Rodzajów życzliwości" Margaret Qualley oraz Calluma Turnera, którego oglądaliśmy m.in. w "Eternity. Wybieram ciebie" czy serialu "Władcy przestworzy".

Jak poinformował serwis Deadline, do obsady dołączył także Paul Dano ("Fabelmanowie", "Batman"). Szczegóły dotyczące jego postaci są jednak na razie utrzymywane w tajemnicy.

"Opętanie": o filmie

"Opętanie" to dramat psychologiczny z elementami horroru, który uważany przez wielu krytyków za najlepszy film Andrzeja Żuławskiego. Akcja produkcji rozgrywa się w Berlinie Zachodnim w okresie zimnej wojny.

Fabuła koncentruje się na młodym małżeństwie, których życie zostaje zakłócone przez nadprzyrodzoną siłę. Mężczyzna zostaje nagle porzucony przez żonę, a wynajęty przez niego detektyw odkrywa, że kobieta utrzymuje intymne relacje z odrażającym monstrum, które żywi się ciałami swoich ofiar.

Główne role zagrali Sam Neill i Isabelle Adjani. Aktorka otrzymała za filmową kreację Nagrodę Jury w Cannes. Wyczerpującą fizycznie i psychicznie rolę opłaciła jednak poważnym załamaniem nerwowym.

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